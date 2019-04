Sportújságírónkat, Borbély Károlyt Gyulai István-díjjal jutalmazta a szakma

A sportújságírók szakmai szervezete, az évek óta egyre aktívabb Magyar Sportújságírók Szövetsége pénteken tartotta tisztújító közgyűlését a szervezet új székhelyén, Budapesten, a Testnevelési Egyetemen. Ez az az esemény, amelyen hagyományosan átadják az arra érdemes sportújságírók a – 2016-ban, az MSÚSZ örökös tiszteletbeli alelnöke halálának a tizedik évfordulóján megalapított – Gyulai István-díjat, amit az idei esztendőben a Petőfi Népe újságírója, Borbély Károly vehette át.

Itt közöljük az ünnepségen elhangzott laudációt: „Van az úgy, hogy a sportújságíró szereti a sportot. Halmozottan hátrányos helyzetű az a sportos, aki lokálpatrióta is egyben, hiszen van az úgy, hogy az újságíró a szívén viseli olyan csapatok sorsát, amelyek szűkebb pátriájához kötődnek. Aki újságíróként fel meri vállalni ezt, tapasztalni fogja, hogy munkássága során rendszeresen meg kell küzdenie önmagával is. Az objektivitásra való törekvés és a szívében élő szurkoló elfogultsága közötti meccsről aligha számol be a sportújságíró, pedig állandó tudósítóként akár meg is élhetne ebből. Egy szerény sajtómunkás persze nem terheli az olvasót soha véget nem érő mérkőzésekkel. Az a kolléga, akinek neve e sorok vége felé bújik meg, már eddig is bő huszonöt évet szánt életéből annak, hogy Kecskemét és Bács-Kiskun sportéletének ne csak hű krónikása legyen, hanem emellett újságírói munkájával segítse érvényesülni a sportegyesületek közösségformáló erejét.

A Petőfi Népe sportrovatának jó húsz éve oszlopos tagja Borbély Károly, aki a Nemzeti Sport Bács-Kiskun megyével foglalkozó írásai közül is számosat jegyez. Különösen a labdasportok iránt elkötelezett szurkolók ismerhetik jól írásait, de aligha van olyan sportág, aminek eseményeivel meg ne ismertette volna a Petőfi Népe olvasóit.”