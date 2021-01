Sportoltat is és sportol is a bajai aerobik-oktató

Gaál Andrea bajai aerobik-oktató már tavasszal is interneten tartott edzéseket az érdeklődőknek, idén no­vemberben a járványhelyzet miatt aztán kénytelen volt újra visszatérni ehhez a kényszermegoldáshoz. Beszámolt ez irányú tapasztalatairól, ugyanakkor arról is, hogy nemcsak oktatja a sportot, a testmozgást, hanem műveli is, nem is akármilyen szinten.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A bajai Gaál Andrea ezekben a hetekben online órákat tart a jelenlegi járványhelyzet miatti részleges karantén alatt. – Az internetes edzésekkel ezekben a rendhagyó hetekben érdekes módon leginkább a női középkorúak szólíthatók meg, az élet ugyanis most arról szól, hogy egymást erősítik, biztatják az emberek, a sportolni vágyók – tudtuk meg az edzőtől. Délelőtt és délután élőben edzi azokat, akik szeretnének fejlődni, és nem akarják elhagyni magukat a karanténban, mert szerinte most egy kis odafigyeléssel mindenki nagyon sokat tehet saját magáért, a saját egészségéért.

A november elején bejelentett szigorítások az edzőtermeket is meglehetősen rosszul érintették, hiszen ők egyik napról a másikra nem fogadhattak vendégeket, így aki csak tehette, az online folytatta az edzéseket.

– Az volt a legrosszabb a novemberben bejelentett korlátozások idején, hogy a bejelentés után két nappal a heti átlag tizennyolc órámból az első héten csak hármat tudtam megtartani online – jelezte az internetes foglalkozásokra való átállás kezdeti nehézségeit a bajai hölgy.

– Most, ősszel nem is volt időm felkészülni úgy, mint a tavaszi járvány idején.

Aztán idővel felfrissítettem a tavaszi csoportokat, újra felvettem velük a kapcsolatot, és az első héten már megtartottam az első online edzéseket.

Az idősebb korosztály nem igazán nyitott az online tornára, a kisgyerekeknek sem tudott az aerobikedző interneten órát tartani. Egy hosszú nap után ugyanis már nehezen rávehető a szülő arra, hogy otthon koordinálja a gyereke mozgását. – A tinik is elmaradtak – tette hozzá –, pedig ők nagyon lelkesen jártak, amikor a heti két testnevelésórát ki tudták váltani aerobikedzéssel. Nagyon szerették, mert jó volt a hangulat. Persze otthon nem olyanok a körülmények, egészen más az atmoszféra, a saját környezetükben egy kissé elengedik magukat a gyerekek. Nem csak az edzés terén van így, hiszen az otthoni tanulás is fárasztóbb nekik, mint amikor bejártak az iskolába. A saját lányomon is ezt látom. A középkorosztály viszont nagyon lelkes, ők azok, akik rendszeresen tornáznak. Akár munka után vagy élőben is együtt csináljuk.

Egy hét alatt közel 150 fő kapcsolódott be az óráimba.

Nem olyan sokan, mint tavasszal, de ezzel most elégedett vagyok – árulta el Gaál Andrea. Egy átlag órán 25-26 nő tornázik együtt.

Az oktatás mellett ugyanakkor személyes példával is elöl jár abban a tekintetben, hogy milyen fontos a hétköznapi életben is a sport, sőt a saját határait is feszegeti. Novemberben is elindult egy versenyen, a Spartan Sprint & Super Honor Race akadályfutó versenyen, amelyen kitűnően teljesített. Az idén már a második alkalommal vett részt akadályfutó versenyen, és nagyszerűen teljesített a veszprémi viadalon, hiszen a saját korosztályában második helyen végzett. Az amatőrök között indulva a 10 kilométeres távot 2 óra 17 perc alatt teljesítette, így aztán a több ezer női indulóból a 34. helyen ért célba.

Erre a versenyre is saját, speciális edzésmunkával készül, de tavasszal más speciális felkészülési módokat is tervez, árulta el a baon.hu-nak. Elmondta, hogy a veszprémi versenyen a pályát roppantul megnehezítette a Magyar Honvédség együttműködésével létrehozott katonai akadálypálya. Volt, hogy két méter magas rámpán kellett átugrani, illetve át kellett bújni szögesdrótokon, vagy négy centiméteres faakadályon egyensúlyozni. –Aki nem tudott átmenni egy-egy akadályon, az büntetést volt kénytelen teljesíteni, ami harminc guggolásfelugrásból állt, mellkas érintéssel a talajon – ecseteli a nehézségeket. – Bár vizes pályák nem voltak, sokkal nehezebb volt ez a verseny, mint a nyári, amit Orfűn rendeztek meg, itt ugyanis jelentősen megnehezítette a versenyzést a hideg, 4 fokban ködben kellett teljesíteni. Alig láttunk 4–5 métert. A kapaszkodóknál volt olyan akadály, amit korábban a melegben Orfűn könnyedén vettem, de itt hozzá sem tudtam kezdeni. Én hatszor büntetőztem, ez nagyon kivette az erőmet. A függeszkedés is nehezen ment. Ez, az idei második versenyem jóval nehezebb volt, mint az orfűi. Volt egy olyan akadály is, ahol igazi gépfegyverrel másztunk át két igazi tank alatt, majd átugrottunk egy ágyú csövén, ugyancsak a gépfegyverrel, ezt nagyon szerettem – sorolta a tapasztalatokat Gaál Andrea.

A nehézségek mellett persze óriási élményt is jelentett a számára ez a viadal, az akadályverseny szerinte óriási buli, reméli, jövőre ott lehet, a cél az 5 kilométeres táv, és első helyen szeretne célba érni.