Sorsolt az MLSZ a másodosztályban

Június utolsó napján elkészítette a Magyar Labdarúgó-szövetség a Merkantil Bank Liga sorsolását, a másodosztályban a Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC képviseli Bács-Kiskun megyét.

A két újonc közül a kecskemétiek kezdhetnek hazai környezetben, ellenfelük a Budaörs lesz a Széktói Stadionban, míg a Tiszakécske az ETO FC Győr vendégeként száll harcba a pontokért. A bajnokság augusztus 1-jén, vasárnap rajtol el. Az NB II.-ben továbbra is a vasárnap az irányadó játéknap, ettől eltérni esetleg televíziós közvetítés esetén lehet, ugyanis pénteken és hétfőn is adhatnak mérkőzést, illet­ve lesznek hétközi for­dulók is.

Hosszú éveknek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra megyei rangadót rendezzenek a Nemzeti Bajnokság bármelyik osztályában, és a két klub annak idején a megye I.-ben is hatalmas érdeklődés mellett harcolt meg egymással a bajnoki címért. Alighanem most is nagyon sokan várják már a megyei derbiket. Az első összecsapásra november 24-én, egy szerdai napon kerül sor Tiszakécskén, míg a visszavágót május 8-án (vasárnap) rendezik Kecskeméten.

Az őszi szezon december 12-én zárul, a tavaszi január 30-án indul. A bajnokság május 22-én fejeződik be.