Sorsdöntő meccsek előtt a lajosmizsei együttes

Még két meccs vár a 2018/2019-es szezonban a férfi NB I/B Keleti csoportjában szereplő Mizse KC csapatára. Szombaton Ózdra utazik a Bács-Kiskun megyei gárda, jövő szombaton pedig a Balmazújvárost fogadja. Mindkét találkozó 18 órakor kezdődik.

A Békés otthonában 27–26-ra nyert, az Orosházát 22–21-re verte hazai pályán, majd a PLER vendégeként 21–20-ra kikapott, a legutóbbi fordulóban pedig 29–24-re legyőzte a DEAC gárdáját a lajosmizsei csarnokban. A legutóbbi négy bajnokijából tehát hármat sikerrel fejezett be a Mizse KC és nagyot lépett a bennmaradás felé.

– Korábban mondtam, hogy csak úgy lehet jó eredményeket elérni, ha megfelelő létszámmal és mennyiségben készül egy csapat – mondta Nagy Károly, a Mizse KC edzője. – Sajnos Lajosmizsén a játékosok a munka mellett nem mindig tudják a rendszeres edzést vállalni, de egyébként nagyon rendes emberekből áll az együttes. Olyanokból, akik a megbeszélteket megpróbálják maradéktalanul végrehajtani. Ha pedig a csapat erősödik az NB I.-es Ceglédben is szereplőkkel, akkor kimondottan jó teljesítményre képes a Mizse. Van különbség a játék között, ha pályára lépnek a ceglédiek, illetve ha nem. De a mizseiek képesek sikereket elérni nélkülük is, ezt már többször bizonyították. És remélem, hogy szombaton is bizonyítják az Ózd ellen – tette hozzá a Ceglédet is irányító szakember, arra utalva, hogy a Pest megyei különítmény nem tud elutazni a borsodi városba.

– Az ózdi mérkőzést kihagyják a ceglédiek, mert pénteken a Szegeddel játszunk. A Balmazújváros ellen azonban már ott lesznek a pályán. Nem tehetem meg velük, hogy végigjátsszák a Tisza-partiakkal szembeni bajnokit, majd másnap elutaznak Ózdra. Abban maradtunk, hogy a keddi, veszprémi találkozó után a Mizse rendelkezésére állnak. Bízom benne, a két meccsen szerzünk annyi pontot, hogy elég lesz a bennmaradáshoz.

A kiesés elleni harcban a Mizse nagy vetélytársa a mögötte egy pont hátránnyal álló Balassagyarmat. A Nógrád megyei alakulat a DEAC otthonában játszik az utolsó előtti fordulóban, majd az Ózdot fogadja.

– Ha nem születnek furcsa eredmények, akkor mindenképp van sanszunk megőrizni az NB I/B-s tagságot. Akkor jöttek a bajok, amikor elvesztettük az irányítónkat. Igazoltunk egy újat, de amíg ő beilleszkedett, teljesen visszaestünk, és nagy különbségű vereséget szenvedtünk az Algyőtől és a Kecskeméttől. Aztán összeálltunk, lett stílusunk, tartásunk, játékunk, és onnantól jöttek a jó eredmények. Bízom benne, hogy a jó teljesítmény az utolsó két mérkőzésünkön sem marad el – mondta Nagy Károly.

Férfi NB I/B, Keleti csoport

1. Orosháza 20 17 0 3 568–467 34

2. PLER-Budapest 20 14 2 4 505–439 30

3. Algyő 20 14 0 6 579–520 28

4. Békés 20 11 2 7 529–491 24

5. Kecskemét 20 11 1 8 552–521 23

6. Bújváros 20 8 3 9 558–567 19

7. ÓAM-Ózdi KC 20 8 1 11 515–523 17

8. Nyíregyháza 20 7 3 10 497–509 17

9. Mizse KC 20 6 3 11 511–557 15

10. Bgyarmat 20 6 2 12 527–551 14

11. DEAC 20 5 1 14 476–523 11

12. Tszt.-miklósi Sz. 20 4 0 16 479–628 7