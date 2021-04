Sorozatban ötödik győzelméért hajt a KTE

Szombaton a férfi kosárlabda NB I. A csoport play-out ötödik fordulójában a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a Zalakerámia ZTE KK csapatát fogadja a Messzi István Sportcsarnokban.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalícióval jönne a fizetős egészségügy

Szerdán a Kecskemét idegenben a Pécs ellen győzött tíz ponttal (73–83), ezzel pedig sorozatban negyedik győzelmét jegyezte a klub.

– Egész mérkőzésen nagyon jó attitűddel, kemény védekezéssel játszottunk – nyilatkozta Váradi Kornél, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője. –Ez döntő tényező volt abból a szempontból, hogy a Pécsiek nem tudták elkapni a ritmust, illetve a rájuk jellemző speciális elemeket sem tudták jól végrehajtani, amikből felkészültünk. A második negyedben könnyű kosarakat dobtunk, amivel megalapoztunk egy nagyobb előnyt, ezáltal pedig az egész mérkőzés során uralni tudtuk a pályát. A támadásban mindig volt olyan játékos, aki extrát tudott hozzátenni a csapat teljesítményéhez.

A védekezésünk végig stabil volt, ez pedig kulcsfontosságú tényező volt a mérkőzés megnyeréséhez.

Váradi Kornél az alapszakasz végén elmondta, hogy a csapat célja, hogy visszatérjen a győzelem útjára és szépen fejezzék be a 2020/2021-es bajnoki szezont. A play-outban eddig a hat mérkőzéséből ötöt megnyert a KTE. Egyedül a ZTE ellen szenvedtek vereséget idegenben.

– Számunkra a Zalaegerszeg elleni találkozó egy katasztrofális mérkőzés, míg nekik egy nagyon extra játék volt. Az elején, amit mi kihagytunk, azt ők bedobták. Jó ritmust kaptak el, nehéz helyzetben voltak a szezon végén, ez erőt adott nekik, mi pedig ezt nem tudtuk kontrollálni. Utána gyorsan helyretettük a dolgainkat, és zsinórban arattunk négy győzelmet. A play-outban mutatott játékunkkal, a motivációval és ahogy hozzáállunk az egészhez, azzal mindenféleképpen elégedett vagyok.

Azzal nem árulok el titkot, hogy mi sem a play-outba szerettünk volna kerülni, illetve senki nem azt várta az elején, hogy ide jutunk, de ebből is meg tudtuk ragadni azokat a pozitívumokat, amiből lehet építkezni és amivel erősebbekké válhatunk.

Ezt minden mérkőzésen maximálisan ki is használjuk. Próbálunk továbbra is eleget tenni a fiatal szabálynak, ők is nagyon sok lehetőséget kapnak, illetve azokat a szituációkat próbáljuk minél többet gyakorolni, amik a szezon közben nem úgy működtek. Ebből is építjük magunkat, mérkőzésről-mérkőzésre jobbak akarunk lenni és ez jellemző ránk most is a play-outban. Azt sem szabad elfeledni, hogy attól függetlenül, hogy a play-outban vagyunk, mögöttünk állnak a támogatóink, szurkolóink és mindenki, akit mi képviselünk, amikor a pályára lépünk. Az pedig a profi hozzáállással együtt jár, hogy a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni ebből a szituációból és a lehető legméltóbb módon próbáljuk őket is képviselni.

Négy meccs maradt hátra a bajnokságból. Szombaton 18 órától hazai pályán fogadja a Kecskemét a ZTE csapatát.

– Az ellenfeleink tét nélkül jönnek ide, azt sem tudjuk, milyen felállásban. Már láthattuk korábban, hogy küldtek el légiósokat a klubok, ez azonban esélyt nyit olyan játékosok előtt, akik a szezon során nem sok lehetőséghez jutottak. Ők meg akarják mutatni, hogy a legmagasabb szinten akarnak kosárlabdázni. Ez egy nehéz helyzet. Nekünk az számít, hogy minden mérkőzésnek maximális koncentrációval és megfelelő hozzáállással menjünk neki, és akkor nem érhet minket meglepetés és tovább tudjuk gyarapítani a győzelmeink számát.

Borítóképünk illusztráció.