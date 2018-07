Sokan visszatértek a majsai csapathoz

A legutóbbi szezonhoz képest javultak a feltételek a Kiskunmajsai FC-nél. A 2018/2019-es idényre célt is kitűzött maga elé az együttes: szeretnének az 1–6. hely valamelyikén végezni.

Heti három edzéssel készül a bajnoki szezonra a Kiskunmajsai FC csapata. A kék-sárgák a legutóbbi pontvadászatot a megyei II. osztályú bajnokság Északi csoportjában a 10. helyen fejezték be. A klubvezetés értékelése szerint az elért helyezés reális volt.

– Az előző szezonban nem voltunk könnyű helyzetben, mivel nagyon szűkös játékoskeret állt a rendelkezésre. Néha alig tudtunk kiállni a mérkőzésekre, így ősszel csak 16 pontot sikerült összegyűjteni. Tavasszal már javult a helyzet, így végül 40 ponttal zártunk. A következő idénynek bizakodóbban vághatunk neki, ugyanis huszonegy fős kerettel kezdtük el a felkészülést – mondta el Tápai Tibor edző, aki már a harmadik szezont kezdi a majsaiak kispadján.

A KFC vezetése az előző szezon előtt nem tűzött ki elérendő helyezést a csapat elé, de a mostani szezonban szeretnének a felsőházban végezni, vagyis az 1–6. hely valamelyikén. A klub céljai között az is szerepelt, hogy majsai kötődésű játékosokkal erősítsék a keretet.

– Örömünkre sokan visszatértek a csapatba, akik közül többen is meghatározó szerepet tölthetnek be. Pálmonostoráról érkeztek a Szikora testvérek, Tamás és József, Kovács Kristóf kapus pedig Csólyospálosról igazolt hozzánk. Újrakezdte a játékot Katona Bence és Lőrik László. A sérültek közül Csontos József és Szőke Patrik is felépült, illetve Csoma Gergő is jelezte, hogy számíthatunk a játékára. Az augusztus 11-i bajnoki rajtra heti három edzéssel készülünk és három felkészülési mérkőzés is szerepel a programunkban – sorolta Tápai Tibor, aki úgy vélekedett, hogy nincs semmi gond a játékosok hozzáállásával, és a kitűzött cél is elérhető.

Távozó egyelőre nincs a csapatból, és a szurkolók kedvence, „Miki”, azaz Mikovics Srdjan kapus is vállalt egy újabb szezont. A 37 éves cerberus a vajdasági fociutánpótlásban is dolgozik, így nem lesz minden meccsen bevethető, így vált fontossá a majsai nevelésű, 23 éves Kovács Kristóf visszaigazolása. A csatársor „legkelendőbb” játékosa, Nyerges Zoltán – aki az előző idényben 31 gólt szerzett – is maradt a kék-sárgáknál.