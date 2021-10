Sokáig tartotta magát a KTE, végül hengerelt a Veszprém

A Veszprém Arénában lépett pályára a férfi kézilabda NB I.-benz újonc KTE-Piroska szörp. Becsülettel küzdöttek a hírös városiak, ám a második félidő közepére elfáradtak, így a Veszprém – ahogy az várható volt – nagy különbséggel nyerte meg a találkozót.

Nem kezdett megilletődötten a Kecskemét a Veszprém Arénában, elvégre a vendégeknek ezen a meccsen nem volt jelentős veszítenivalójuk. Maqueda találatával a Veszprém kezdte a gólgyártást, amire Országh tudott válaszolni, majd Blagotinsek szerzett vezetést, amit Menyhárt egalizált. Ezt követően csupán egyetlen fokozattal kapcsolt feljebb a Veszprém, és pillanatok alatt 6–2 állt az eredményjelzőn; Bencze József rögvest időt is kért.

A hazaiak lendületét ugyan nem sikerült megtörni, ám Sipeki, majd Országh is betalált, azonban eközben a vörösmezesek kimondottan nagy kedvvel játszottak, így a 12. percben 10–4 állt az eredményjelzőn. A Kecskemét dolgát nehezítette, hogy Corrales stabilan védte a veszprémi kaput, ám a hírös városi oldalon Deményi Xavérra is lehetett számítani, csakúgy, mint a korábbi mérkőzéseken. A 19. percben Khaled Omar Yahia meglőtte veszprémi színekben a 300. gólját (ezen a meccsen a csapat 15. találatát szerezte ekkor), a KTE pedig kezdett leszakadni. Aztán a játékrész finisében megrázták magukat a vendégek, Szrnka és Sipeki ekkor három, Országh és Vetési két gólon állt. Enomoto lőtt a szélről szemtelen gólt, így a két gárda között nem nyílt tovább az olló, a 28. percben 21–14 volt az állás.

Az egész szezonban nem lőtt annyi kapufát a KTE, mint a Veszprém ellen az első játékrészben, ráadásul a szorgalmasan kísérletező Füstöst gyakorlatilag ledarálták a védők, így a félidő 22–14-gyel zárult.

Néhány poszton cserélt a Veszprém a szünetben, a kaput a második játékrészben Cupara őrizte, aki két hatalmas védéssel és egy üres kapus góllal köszönt be, míg a másik oldalon Deményi Xavér mentette át formáját az első 30 percből. Gólt azonban nem lőtt a KTE; Gasper Marguc két villámgólja ellen pedig nem volt orvosság, így a 36. percben 12 gólosra hízott a vörösmezesek előnye (26–14). Lassan csordogált a mérkőzés, a 40. percben a fáradó Deményit Marczika Barnabás váltotta a kecskeméti kapuban, és Marczika is két kiváló védéssel köszönt be a Veszprém Arénában.

A hírös városiak jobbára eredménytelenül kísérleteztek a góllövéssel, a veszprémi fal egyszerűen megoldhatatlannak bizonyult, a félidő közepéig a KTE mindössze 3 gólt szerzett, míg a Veszprém addigra 9-nél járt (31–17).

A meccs utolsó negyedében a hazai alakulat megállíthatatlan volt; a KTE fizikailag és fejben is elfáradt, így már csak az volt a kérdés, hogy húsz gólos különbségen belül maradnak-e a vendégek. Bencze József az 53. percben még kikérte az idejét, de a játék képe érdemben nem változott. Az utolsó percekben a kecskemétiek fiatalja, Forgács Tamás is lehetőséget kapott (sőt büntetőt értékesített), ahogy betalált Szeverényi Bence is – végül 18 góllal maradt alul a KTE-Piroska Szörp (42–24).

Telekom Veszprém – KTE-Piroska Szörp 42 – 24 (22-14)

Telekom Veszprém: Yahia 4, Nenadic 2, Maqueda 2, Nilsson 3, Marguc 6, Lauge 1, Strlek 6, Lukács 3, Blagotinsek 1, Mahe 6, Ilic 2, Dörnyei 5, Cupara 1.

KTE-Piroska Szörp: Hiramoto 1, Horváth A. 1, Sipeki 3, Csordás 1, Füstös 2, Országh 2, Enomoto 2, Karai 1, Szeverényi 1, Forgács 1, Szrnka 3, Vetési 3, Menyhárt 3.

Borítóképünk archív felvétel.