Sima magyar győzelem

Jó iramban kezdődött a mérkőzés. A 9. percben a kecskeméti Vágó fejelt a bal sarok felé, a svéd hálóőr azonban résen volt. A 20. percben Kalafa kapott egy remek labdát a bal oldalon, és 12 méterről félmagasan a jobb sarokba lőtt, 1–0. Tizenöt perccel később egy kapu előtti kavarodást követően Kapronczai elé került a labda, ő balról, bal külsővel a jobb alsó sarokba helyezett, 2–0. A félidő zárása előtt Körmendi húzta meg a bal oldalt, bepasszát követően Tóth-Gábor megcsinált egy cselt, majd középre gurított, az érkező Kalafat pedig középről a hálóba lőtt, 3–0. Mezőnyben partnerek voltak a skandinávok, a kapu előtt azonban imponáló volt a magyarok magabiztossága.

A második játékrészben három percet kellett várni az újabb gólra, Szabó Bálint tette ki balra a labdát, Körmendi pedig a 16-os sarkáról lőtt a hosszúba, 4–0. Három percre rá, Halmai bombáját követően, még kijött a svéd kapusról a labda, az érkező Szabó azonban könyörtelenül a hálóba lőtt, 5–0. Mindkét kapitány több cserével frissítette a csapatát. A 60. percben Kovács Máté vitte le a 16-os vonala mentén az alapvonalig a labdát, mintaszerűen ívelt középre, és az érkező Halmai bólintott a hálóba, 6–0. Szórakoztató, jó meccsen izgulnia nem sokáig kellett a publikumnak, Bence Ferenc csapata ugyanis küzdeni tudásának és remek helyzetkihasználásának köszönhetően magabiztos győzelmet aratott.

Magyarország–Svédország 6–0 (3–0)

Kecskemét, Széktói stadion, 200 néző, v.: Takács (Albert, Medovarszki).

Magyarország: Ásványi – Varju, Kocsis, Tóth-Gábor, Körmendi, Vágó, Kapronczai, Szabó Bálint, Radics, Kalafat, Lakatos. Csere: Huszti, Hidi, Cipf, Kovács Máté, Farkas, Halmai. Szövetségi edző:

Bene Ferenc.

Gól: Kalafat (20., 40.), Kapronczai (35.), Körmendi (48.), Szabó Bálint (51.), Halmai (60.).

– Elmondhatatlanul jó érzés volt éppen a Széktóiban debütálni kezdőként a válogatottban – nyilatkozta a lefújást követően Vágó Gábor. – Csak az eredmény tekintetében volt sima a mérkőzés, a mezőnyben nagy küzdelem folyt. De sikerült hatot gurítanunk. Az egész csapat egyben volt, mindenki megtette a magáét. Jó érzés volt itthon játszani.

Bene Ferenc elégedett a csapatával

– Az eredményre nézve simának tűnik a mérkőzés – nyilatkozta a lefújás után Bene Ferenc, a magyar szövetségi edző. – Az első meccs hibáit mára kijavítottuk. Az első félidőben a svéd csapat is szerezhetett volna gólokat, de ma rendkívül szervezetten és hatékonyan játszott a csapat. Le a kalappal minden játékosom előtt, egyrészt azért, hogy a szezon végén ilyen teljesítményre voltak képesek, másrészt pedig, mert szemmel láthatóan egy nagyszerű csapategység alakult ki. Minden játékos számíthat a másikra, és természetesen ők is számíthatnak rám is a jövőben is.