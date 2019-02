Sima győzelem után kis arányú vereség a cél

Bár az alapszakaszhoz hasonlóan a rájátszás is döcögősen indult a Kalocsai SE számára, úgy fest az NB II-es röplabdacsapat elkapta a fonalat. egy sima vereség után már a második 3-0-s sikerüket húzták be a paprikavárosi lányok.

A fővárosi Közgáz amolyan ősi riválisa a kalocsaiaknak, mindig igazi ki-ki meccset játszanak, midig a napi forma dönt közös háborújukban. Ezúttal a KSE húzott jobb napot a zsákból, a rájátszás második fordulójában, sima 3-0-s győzelmet ünnepelhettek Szigeti Annáék. A hazai sikert most idegenben, a Pécsi Horváth Iskola otthonában is sikerült megismételniük.

Bár az első szett motorja kicsit nehezen indult be – minden bizonnyal az előző esti sportbál miatt – álmosan játszottak a Kalocsa lányai, a hazaiak pedig majdnem megviccelték őket, hiszen míg a vendégek hibát hibára halmoztak, a hazaiak minden labdát megmentettek, a végére azért felébredt az esélyesebb KSE és bár csak éppen hogy, de 23-25 mellett hozták az első játékrészt.

A második szettre ébredt fel a Kalocsa igazán, kijött a tudásbeli különbség. Ez leginkább Fehérvári Annának köszönhető, aki zsinórban 18(!) szervával járult hozzá a sikerhez, a második felvonás így 8-25 lett.

A harmadik etap sem volt sokkal nehezebb, Szigeti Anna pályára küldte cserejátékosait, hogy mindenki játéklehetőséget kaphasson, a fiatalok pedig szépen éltek is a lehetőséggel 15-25 mellett hozták az utolsó felvonást is.

Pécsi Horvát Iskola – Kalocsai SE ( 23-; 8-; 15-)

„Az első szett kivételével, könnyű győzelem volt – kezdte Szigeti Anna, a KSE játékos-edzője. A cél egyértelműen a 0-3 volt, ezt hoztuk is. Úgy érzem, jó formában vagyunk. Most egy nagyon kemény ellenfél vár ránk. Szintén mecseki gárdával mérkőzünk, de az már a PTE-PEAC lesz, akik jelenleg másodikak a tabellán. Ősszel nagyon elvertek minket, most az lesz a cél, hogy minél kisebb legyen a vereségünk aránya. Az egyetemi csapat nagyon erős, tanulópénznek kiváló lesz. Ha egy szett-győzelmet szerzünk, az már bravúrnak számít. Várjuk a szurkolóinkat szombaton, 16 órakor a Városi Sportcsarnokban.