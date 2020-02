Sikerrel melegített a ScoreGoal az Újpest elleni edzőmeccsen

Győzelmet aratott a ScoreGoal az Újpest elleni edzőmérkőzésen, az újonnan igazolt játékosok és a régi csapattagok is hozzátettek a mérkőzés sikeréhez.

Aki sok reményt fűzött ahhoz, hogy a három, télen igazolt idegenlégiós segíthet a kecskeméti futsal csapatnak az NB I.-es rájátszásban, az a kedd este az Újpest ellen vívott edzőmérkőzés alapján tovább bizakodhat, ugyanis mindhárom légiós, Scserban, Simics és Gavrilovics is betalált. A rend kedvéért azért a csapat eddigi gólzsákja, Rutai is feliratkozott a góllövők közé, így nyerte 4–3 arányban a ScoreGoal a mérkőzést.

– Úgy gondolom, hogy a légiósaink jó játékkal mutatkoztak be – értékelt Koós Károly, a hazaiak vezetőedzője. – Az Aramis elleni edzőmeccsen sokkal többet tudtunk csapatszinten nyújtani, élesebb volt mindenki. A félidei vendégvezetés után rendeztük a sorokat, és javult a játékunk. Sokat kell még dolgoznunk, van még mit kijavítanunk. A mai meccs is megmutatta, hogy milyen szép sport a futsal, hiszen másodpercek alatt lehet fordítani. Gratulálok az Újpestnek is, mert jól játszottak. Számunkra pénteken rajtol az alsóházi rájátszás, az ellenfelünk a Dunaújváros, amely más szintet képvisel. A keddinél mindenképpen jobb játék kell, ha pontot, pontokat akarunk szerezni. A szurkolóknak köszönjük, hogy a kései időpont ellenére is kilátogattak a csarnokba.