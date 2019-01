Sikeres volt az Andróczki Máté-emléktorna

Az idén második alkalommal rendezték meg az óév zárása előtt, Kelebián az Andróczki Máté-emléktornát, amellyel a tavalyelőtt elhunyt fiatal labdarúgóra emlékeztek.

Az idén gálamérkőzést nem rendeztek, a rendezvényen elsősorban környékbeli labdarúgókból és érdeklődőkből felálló alkalmi csapatok vonultak föl. Elsősorban természetesen Andróczki Máté volt osztálytársai, volt barátai és csapattársai gyűltek össze, hogy megemlékezzenek Mátéról, de a tornán összeállt egy Nyuggerek elnevezésű csapat is – ebben a labdarúgók szülei, szüleinek barátai szerepeltek –, illetve pályára lépett még egy kislányokból álló társaság is. A többi gárda pedig elsősorban a volt TEKO-s társakból tevődött össze, főként Kiskunhalasról, Soltvadkertről, Kisszállásról, Harkakötönyből, Jánoshalmáról érkeztek, és persze Kelebiáról is beszálltak a játékba azok, akik a tavalyi év zárása előtt is meg akartak emlékezni Andróczki Mátéról. Így aztán minden adott volt ahhoz, hogy egész nap jó, baráti hangulatú, sportszerű mérkőzésektől legyen hangos a sportcsarnok. Az idősebbekkel és a hölgyekkel természetesen kíméletesen bántak az ellenfeleik, a volt TEKO-s társak meccsein azonban helyenként komoly, éles küzdelem is kialakult. A rendezvény végén az első helyezett kapott az Andróczki szülőktől egy serleget, az összes résztvevő pedig egy emlékpólót. Az egész napos program egy közös vacsorával zárult.

