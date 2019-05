Sikeres lőgyakorlat volt Félegyházán

A hétvégén a 22. forduló mérkőzéseit vívták a megyei első osztályú bajnokságban.

Duna Aszfalt TVSE–Bácsalmás 2–3 (1–0)

Tiszakécske, 80 néző, v: Hagymási (Katona, Lichtenberger)

TVSE: Antal – Tóth K. (Sáfrány 74.), Domonics (László 79.), Ország (Steklács 46.), Varga, Dóka, Bálint, Kulcsár, Tóth T., Tamás (István 46.), Hoffmann. Edző: Bagi Gábor

Bácsalmás: Koncsok – Knap, Ikotic, Cene (Rudics 74.), Hernády (Vojnics 75.), Szádeczky, Snyehola, Vockovic, Sőreg, Posa Dudás, Deák, Játékos-edző: Vojnics Zelics Szasa.

Sárga lap: Ország 6., Varga 91., ill. Cene 43., Vuckovic 90., Rudics 91.

Gól: Deák (öngól) 31., Tóth T. 55., ill. Szádecki 71., Vuckovic 84., 90.

Bagi Gábor: – 2–0 után senki sem gondolta volna, hogy 2–3 lesz az eredmény. Kísértetiesen hasonlított ez a találkozó a két héttel ezelőtti mérkőzésre, csak fordított előjellel. Akkor mi fordítottuk meg az eredményt, most a Bácsalmás. Nem a Bácsalmás nőtt fölénk, hanem saját magunkat vertük meg, mi ajándékoztuk oda a három pontot nekik. Remélem, ebben az idényben több ilyen nem lesz. Ajándékokkal az elmúlt két évben tele voltunk, mindenkinek adtunk mindent. Leszoktunk róla, de úgy látszik, hogy nem örökre.

Vojnics Zelics Szasa: – Megérdemelten nyertünk, mert a három gól mellett volt öt ziccerünk is, igaz, csak a végén tudtuk megfordítani az eredményt. Kevesen voltunk, így nekem is be kellett állnom, de megérdemeltük a győzelmet, mert a játékosok egymásért is küzdöttek.

Kiskunfélegyházi HTK–Kecel FC 7–1 (3–1)

Kiskunfélegyháza, 150 néző, v: Stefánovits (Markó, ­Szabó G.)

KHTK: Oroszi – Bábi, Koncz Zs., S. Juhász (Kenderes 66.), Valkai (Kerepeczki 46.), Nagy V. (Szabó T. 66.), Nagy D. (Szabó A. 52.), Huszka, Palásti, Koncz M. (Némedi 52.), Marsa. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Kecel: Eifert – Nagy g. (Herczeg R. 64.), Patai G., Urlauber, Patai B., Mindszenti, Kovács L. (Fehér 75.), Bajnok (Bleszák 64.), Török, Sendula J., Herczeg P. (Doszpod 46.). Edző: Kis Péter.

Sárga: Nagy G. 83. perc. ­Kiállítva: Urlauber, 65. perc.

Gól: Marsa 14., 34., 50., Nagy V. 42., Huszka 48., Némedi 71., Szabó T. 85.

Ifi: 6–0

Koncz Zsolt: – Jól mentünk be a mérkőzésbe, sok lehetőséget alakítottunk ki. Úgy gondolom, hogy megérdemelten tartottuk itthon a három pontot. Ez is egy állomás volt a célunk felé vezető úton, készülünk a következő mérkőzésre.

Kis Péter: – A mai teljesítményünkre nem lehet mit mondani. Gratulálok a Félegyházának, sajnos mi ma alkalmatlanok voltunk a futballra. Tisztelet az egy, maximum két kivételnek.

Jánoshalmi FC–Kalocsa FC 4–1 (1–1)

Jánoshalma, 250 néző, v: ­Soós (Brezovai, Mucsi)

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Stojanovic V. (Kiss B. 74.), Balázs, Gáspár, Stojanovic M., Jesic, Harnos (Farkas P. 80.), Andelic, Dordevic (Jeszenszky 68.), Maravic (Suknovic 85.). Edző: Florin Nenad.

Kalocsa: Hegedűs – Melcher (Vuits A. 86.), Matos (Bánayi 85.), Follárdt (Kollár 64.), Salacz, Vuits V., Szabó V. (Zorván 74.), Nasz, Márkus (Pandúr 68.), Pintér, Rábóczki. Edző: Kohány Balázs

Sárga lap: Stojanovic V. 20., Jesic 36., ill. Szabó V. 51. perc.

Gól: Andelic 42., Szabó Sz. 53., Jesic 63., Harnos 64., ill. Follárdt 6. perc.

Ifi: 0–3

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Bár a vendégek szerezték meg a vezetést egy olyan góllal, amit szerintünk szabálytalanság előzött meg, ám még az első félidőben sikerült egyenlítenünk, a másodikban pedig már az történt a pályán, amit mi akartunk. Készülünk a félegyházi mérkőzésre.

Kohány Balázs: – A mérkőzés képe nem tükrözi a látottakat, egy jó meccset játszottunk a hazaiakkal. Sajnos egyéni hibáinkat könyörtelenül kihasználták. Nem vagyunk jó formában, de dolgozunk becsülettel, bízom benne, hogy meglesz az eredménye.

Szabadszállás SE–Kelebia KNSK 3–1 (1–0)

Szabadszállás, 250 néző, v: Sebestyén (Berger, Apró)

Szabadszállás: Németh (Csorba 59.) – Pandur, Gavula, Kotliár, Bajusz, Hegedűs, Máruska (Progli 85.), Kapus, Szabó G., Kiss Sz., Csurka (Berényi 73.). Szakmai igazgató: Pandur László.

Kelebia: Farkas – Baji, Döbrentei, Honfi B. (Hugyecz 66.), Csupity, Plichta (Farkas 37.), Hajrulovic, Honfi D., Haskó, Szabadi, Tesic. Edző: Molnár László.

Sárga lap: Kotliár 81., ill. Csupity 5., Szabadi 74., Haskó 81. Kiállítva: Hugyecz a 77. percben.

Gól: Gavula 25., Kotliár 46., Progli 87., ill. Farkas 77. perc.

Pandur László: – Az időjáráshoz képest normális pályán jó meccset játszottunk a Kelebiával, amely harcosságát újfent bizonyította. Az eredmény szerintem rájuk nézve hízelgő, mert öt-hat ziccert kihagytunk, ennyire sem szoros az eredmény. Úgy hiszem, megérdemelten nyertünk, ám helyzeteinket jobban ki kellett volna használni. Dicséretes csapatom mentalitása, küzdőszelleme.

Molnár László: – A két csapat jól alkalmazkodott a nehéz körülményekhez, de a harmadik félnek nem sikerült. A legnagyobb baj, hogy elfogytunk, egy játékosunkat kiállították, és csak tizenhárman voltunk. A jövő héten ki kell ebből állnunk.

Harta SE–Akasztó FC 1–3 (1–1)

Harta, 300 néző, v: Tóth ­Csaba (Suba, Baranyi)

Harta: Rigó – Lajos, Sztakó (Gyarmati 73.), Csehi, Gecu, Velez, Marte, Vincze, Kovács Zs., péter, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Akasztó: Németh – Bánszki (Turancsik 81.), Megyes, Lá­zár (Fekete 90.), Juhász, Szabó Zs., Biber J., Palla, Fésüs, Csehi (Kudron 85.), Borsik. Edző: Szrenkó István.

Sárga lap: Sztakó 20., ill. Lázár 18., Palla 40., Biber 90.

Gól: Velez 15., ill. Palla 32., Bánszki 59., Juhász 76.

Ifi: 9–1

Sümegi József, a Harta edzője: – Úgy fest, hogy három győzelem után elhittük, hogy mi bárkit megverhetünk. Az első félidő jól indult, voltak ziccereink, azokat azonban egy kivételével kihagytuk. A szünetben próbáltam rendezni a sorokat, mégis sokan úgy mentek ki a második félidőre, hogy elhitték, a bab is hús. Az Akasztó kétszer átszaladt rajtunk, abból két gólt szereztek, és ezzel meg is nyerték a mérkőzést. Azt kell mondjam, hogy megérdemelten győzött az Akasztó.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Nem a legjobb előjelekkel érkeztünk, mégis azt mondtuk már a találkozó előtt is, hogy ezt most mindenképpen meg kell nyernünk. A játékosokon is ez az elszántság látszott, hiszen annak ellenére, hogy a hazaiak szerezték meg a vezetést, nem roppantunk össze, a második játékrészben pedig véleményem szerint lefociztuk őket. Az akarat és a szív diadala volt ez a győzelem.

Soltvadkerti TE–Kiskunhalasi FC 3–1

Soltvadkert, 180 néző, v: Nagy A. (Topálszki, Bosnyák)

Soltvadkert: Frittmann – Rózsa, Dobosi, Tóth Á. (Frei 80.), Radics (Burszki 72.), Pekker, Font, Szabó Sz., Márki, Nagy Sz. (Molnár 65.), Szalai. Edző: Holczimmer Tamás.

Kiskunhalas: Gerner – Fomumbod, Papp (Ács 46.), Nna Nna, Horváth Á., Amariutei, Mihalkó, Grácz, Szűcs (Gyenizse 46.), Csáki (Bereczki 63.), Torma. Edző: Márton Zsolt.

Sárga lap: Pekker 30.-, Szalai 52., Radics 70., Burszki 80., ill. Szűcs 46., Fomumbod 76. Kiállítva: Horváth Á. 57. perc.

Gól: Radics, Szalai, Rózas ill. Amariutei.

Ifi: 1–1

Holczimmer Tamás: – Elégedett vagyok az eredménnyel. Jól sikerült a taktika felállítása és betartása. Hazai pályán nem egy védekező csapatot küldtem a pályára, azt játszottuk, ami a csapat erőssége, vagyis a támadás felépítése és a letámadás, ez részben sikerült is. Volt olyan szituáció, amiből jól jöttünk ki, de összkép alapján a csapat megérdemelte a győzelmet, igazi csapatként harcoltunk, büszke vagyok a srácokra. Az ellenfél is jó erőkből áll, ma ennyivel jobbak voltunk. Fegyelmezetten védekeztünk és támadtunk, betartottuk a taktikát. Nagyon kellett a győzelem. Reális a végeredmény.

Márton Zsolt: – Az a csapat nyerte meg a mérkőzést, amelyik jobban akarta. Mi nem álltunk bele úgy, ahogy kellett volna, hibát hibára halmoztunk. Volt egy kiállítás, egy tizenegyest is összehoztunk. A mérkőzésnek volt egy rossz időszaka, amikor a vége előtt tíz perccel rasszista megnyilvánulásokkal zavarták meg a helyi nézők. Ekkor állt a játék. Megengedhetetlen, hogy minden mérkőzésen megtalálják a fekete bőrű játékosainkat, a játékvezető nem tett semmit, kénytelen voltam lehívni a csapatot, amíg a szitkozódó úriember elment. Ez is befolyásolta a végeredményt, de magunknak köszönhetjük a vereséget, mert a Vadkert jobban akarta a győzelmet. Az eredmény kicsit túlzó, de a győzelem megérdemelt. A játékvezetés kritikán aluli volt. Ha ez a játékvezető NB III.-ban akar mérkőzést vezetni, sok megye egyes meccset kell még vezetnie ahhoz, hogy felmerüljön a neve az NB III.-as keretben.

Kiskőrös LC–Lajosmizsei VLC 4–2 (2–1)

Kiskőrös, 250 néző, v: Tóth Sz. (Albert, Balogh II.)

Kiskőrös: Ámann – Hajnal (Rimár 79.), Rácz, Bányai, Salami (Oláh 68.), Madácsi (Agócs 74.), Simon, Mokrickij, nagy A., Kovács J. (Horváth R. 46.), Amin (Füleki 81.). Edző: Miskovicz Bálint.

Lajosmizse: Lord – Rónyai, Fekete, Tábi, Árva, Sipos (Cserni 76.), Dóka, Rapi, Simtchatcha, Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Sárga lap: Palotai 37. perc. Kiállítva: Simtchatcha. 57. perc.

Gól: Salami 36., 48., Simon 43., 66., ill. Sipos 22., Rónyai 70. perc.

Ifi: 4–0

Miskovicz Bálint: – Mi tagadás, meglepett bennünket a mizseiek vezető gólja, de aztán szerencsére a folytatásban nyugodtak maradtunk és sokat passzolva uraltuk a játékot, így sikerült fordítani. A második félidőben is a széleken vezetett támadásokkal tudtuk feltörni a vendégek védelmét. Nagyon fontos három pontot szereztünk ezen a mérkőzésen.

Árva Zsolt: – Amit elterveztünk az az első félórában még működött, de nem sikerült újabb gólt szereznünk a kontráinkból. Tíz emberre fogyatkozva már nehéz helyzetbe kerültünk, de még így is adódtak gólszerzési lehetőségeink, ám azokat nem tudtuk kihasználni. A tisztességes helytállásért dicséret illeti a csapatomat, a kiskőrösieknek pedig gratulálunk.

Ez következik a 23. fordulóban

Szuperrangadóra kerül sor a jövő hét végén, ugyanis a tavasszal remek formában futballozó Kiskunfélegyházi HTK a szintén nagy formát ­eláruló Jánoshalmát fogadja. Aki kiszámíthatatlan futballcsemegére vágyik, annak ott a helye. No persze akkor sem téved sokat, ha Kiskőrösre utazik, ahol szomszédvári rangadót vívnak, ugyanis a Soltvadkert érkezik. A két csapat egymás elleni mérkőzése a tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül mindig garantáltan nagy csata. Két, a vártnál gyengébben sikerült tavasza miatt csalódott csapat, a Lajosmizse és az Akasztó az előbbi otthonában meccsel. Győzni utazik Kelebiára a Harta, kérdés, hagyják-e. Hazai pályán esélyesnek tűnik a Kiskunhalas, a Kalocsa és a Bácsalmás is, de bármelyikük vendége, a Kécske, a Szállás és a Kecel is képes bárhol meglepetést okozni.

A megye I. állása

1. KHTK 22 16 5 1 84–32 53

2. KISKŐRÖS 22 14 6 2 49–27 48

3. JÁNOSHALMA 22 14 4 4 68–19 46

4. KALOCSA 22 11 7 4 48–30 40

5. AKASZTÓ 22 10 4 8 42–38 34

6. KECEL 22 9 5 8 47–42 32

7. KISKUNHALAS 22 8 5 9 33–34 29

8. HARTA 22 8 5 9 41–59 29

9. SZABADSZÁLLÁS 22 7 7 8 42–55 28

10. TISZAKÉCSKE 22 8 3 11 38–57 27

11. SOLTVADKERT 22 6 4 12 34–49 22

12. BÁCSALMÁS 22 3 8 11 45–62 17

13. LAJOSMIZSE 22 3 5 14 37–58 14

14. KELEBIA 22 1 4 17 18–64 7