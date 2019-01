Sikeres évet zártak tavaly Dusnokon

Remek őszt zárt a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Déli csoportjában a Dusnok, hiszen hat pont előnnyel az élen várja a tavaszi folytatást. De nem csak a 2018/19-es idény őszére, hanem az egész 2018-as évre elégedetten tekinthetnek vissza. A klub elnökével, Bolvári Dáviddal beszélgettünk.

– Az év eleji értékelés során büszkén sorolták a tavalyi sikereket, amelyek sorában az első volt a pályán megvalósított eredményes tavaszi idény.

– Így van, remek tavaszt zártunk. Nagyjából tavaly ilyenkor neveztünk ki egy játékost edzőnek, Báló Ferencet, ami jó húzásnak bizonyult. Az alapozás során nagyon jól összeállt a csapat, télen egyébként is mindig jóval hatékonyabban tudunk alapozni, mint nyáron, akkor ugyanis a nyári munkák miatt – hiszen amatőr csapat vagyunk – sokkal nehezebb összeverbuválni a társaságot. Tavaly télen az ígéretes helyi fiatalokat is egyre jobban elkezdtük beépíteni a hosszú ideje együtt játszó, tehát összeszokott, rutinos, idősebb mag mellé. 2017 őszén a fiatalok többsége még ha akartuk, sem játszhatott volna, hiszen nem érte el a minimális életkort. Összeállt tehát a csapat, a sérülések is nagyjából elkerültek minket, és egy remek hajrával sikerült elcsípnünk a bronzérmet, így aztán zsinórban hetedszer állhattunk fel a képzeletbeli a dobogóra.

– Büszkén emlegetik, hogy a klub újra életre keltett sportbálja Dusnok egyik legfontosabb társasági eseményévé nőtte ki magát.

– Így van, éveken át nem rendeztek sportbált, négy éve élesztettük újra a bátyámmal. Akkor még nem én voltam az elnök, de leültünk az akkori elnökkel, felvázoltuk az elképzeléseinket, hogy legyen olcsó belépő, legyen egy egytál étel, és emellett legyen batyusbál, amire bármit be lehet hozni. Ő azt monda, hogyha előzetesen száz érdeklődőt fel tudunk mutatni, akkor rábólint. Így is lett. Ez aztán gyorsan felfutott, és ma már túljelentkezéssel büszkélkedhetünk. Kétszázhatvan vacsorajegyet, tehát ülőjegyet tudunk kiadni, és hetven állót. Az idén egy szerdai napon hirdettük meg a bált, és csütörtök estére előzetesen minden jegy elfogyott. A lemaradottak várólistára kerültek, és ha valaki lemondta, akkor valaki más beugorhatott a helyére. Így vált lassan a Rác Préló nevű helybéli bál vetélytársává az egyesület sportbálja.

– Tavaly létesült műfüves pálya.

– Így van, rengeteget dolgoztunk érte, vagyis nem csak pályázatot írtunk. Az önkormányzatnak, a helyi vállalkozóknak és lakossági összefogásnak köszönhetően épülhetett meg a műfüves pályánk. TAO-pályázatot nyertünk el a megépítéséhez, de az a rengeteg társadalmi munka nélkül nem valósulhatott volna meg. Ezt előre is tudtuk, a pályázatot elve úgy adtuk be, hogy bizonyos munkafolyamatokat mi magunk fogunk elvégezni. Ez így is történt.

– Tavaly jelent meg a dusnoki klub történetét feldolgozó, látványos kivitelezésű könyv. Hogyan fogy, és kiket érdekelhet? Csak a helyieket?

– Kétszáz példányban jelent meg, és már csak tizenhét darab van belőle, tehát lényegében el is fogyott. Hatalmas munka volt, és négy éven át készült ez a kétszázhatvanöt oldalas, szép, nagy méretű kiadvány. Sok képet tartalmaz, és a könyv szezonokra lebontva mutatja be a férfi és a női labdarúgás történetét. Egy-egy adott évben áttekintést kapunk a felnőtt és a serdülő csapatról is, eredményekkel, gólszerzőkkel, tabellával, és mindegyik évnél van egy rövid értékelő is, anekdotákkal, sztorikkal. És nem csak dusnokiakat érint, hanem mindenkit, aki valaha Dusnokon játszott. A klub történetének a kezdetétől indul, 1937-től, de konkrét, rendszerezett adatok csak 1950-től vannak.

– A 2018/19-es év őszi idénye is sikersztori lett a pályán.

– Soha nem volt még ilyen Dusnok történetében, hogy százszázalékos eredménnyel zárjunk. A tavaszi utolsó győztes meccseket az őszi sorozatunkhoz csapva, zsinórban huszonegy győztes mérkőzésnél járunk.

– Mikor kezdik meg a felkészülést?

– Már elkezdtük. Természetesen szokás szerint rengeteget futunk, de nem csak futunk, hiszen mindent, ami nem futás és szükséges, most már el tudunk végezni a saját műfüvesünkön. Érdemes volt tehát megvalósítani. Tavaly télen, amikor a pályát hó vagy sár lepte, három héten át annyiból állt a felkészülésünk, hogy vagy a faluban futottunk, vagy bementünk a helyi tornaterembe játszani egyet. Az idén is futunk a faluban, de a műfüvesen most már labdás edzéseket is tudunk tartani.

– Változás van-e, várható-e a keretben?

– A reményeimet fejezem ki, amikor azt mondom, hogy azt szeretném, ha nem lenne játékosmozgás, ugyanis az lenne a számunkra a legnagyobb erősítés. De jelentős változás nem várható. Az azért létkérdés, hogy a néhány sérültünk rendbe jöjjön.

– Mi a célkitűzés? Most már a bajnoki cím?

– Bajnoki címet nem ígérhetek, de mindent elkövetünk érte. Ha már ennyit dolgoztunk, és ilyen szép helyen állunk, akkor szeretnénk tovább küzdeni érte, és meg is tartani.