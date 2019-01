Sikeres évet zárt a Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület

Kimagasló eredményekkel zárta a tavalyi esztendőt a Kiskunfélegyházi Birkózó Sport Egyesület: nyolc országos bajnoki címet, hat ezüstérmet, hat bronzérmet és további rangos helyezéseket értek el.

Rekedt-Nagy Réka a szumózók között Európa bajnoki bronzérmet nyert csapatban, egyénileg ötödik lett – tájékoztatta lapunkat Szabó József edző. Elmondta, az országos rangsorban 122 szakosztály közül 108 tudott pontot gyűjteni. A félegyháziak 585 ponttal a 23. helyezést szerezték meg úgy, hogy jelenleg diák és serdülő korú versenyzőik vannak.

Hangsúlyozta, tíz évvel ezelőtt volt már egy hasonlóan erős generáció Szabó Emese EB-ezüstérmessel az élen, de ők abbahagyták a versenyzést és egy rövid hullámvölgy keletkezett utánuk. A munka azonban nagyon jó úton halad, ez a remek fiatal csapat sikert sikerre halmoz. Van néhány kiemelkedő képességű és szorgalmú gyermek közöttük, akik korosztályukban már a csúcsra jutottak, bár még a pályafutásuk elején járnak.

A lányok mezőnyében kiemelkedik Szabó Szonja, aki most töltötte tizenharmadik életévét, de a 14-15 évesek között is megnyerte a diákolimpiai és magyar bajnoki címet. Szerepelt a magyar válogatottban a Serdülő Európa-bajnokságon, valamint Aranyjelvényes sportoló minősítést szerzett és kiérdemelte a Jó tanuló jó sportoló kitüntetést is.

A fiúk között Czakó Zoltán remekelt. Mind a kötött, mind szabadfogásúak között megnyerte a diákolimpiát és a magyar bajnokságot is úgy, hogy tavasszal az 58, ősszel már az 54 kg-osok mezőnyében versenyzett – összegezte Szabó József.