Siker volt az első Pölöskei-torna

A hétvégén, vasárnap, a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolában rendezte meg a Kecskeméti NKSE az első Pölöskei Nemzetközi Női Serdülő Tornát, amelyen öt hazai – köztük négy Bács-Kiskun megyei – és egy vajdasági csapat nevezett.

Reggel fél kilenckor kezdődött a rendezvény egy ünnepélyes megnyitóval, amelyen részt vett Szeberényi Gyula sportért felelős alpolgármester, valamint Veress Zsuzsanna, a KNKSE klubmenedzsere.

A hatcsapatos torna célja egyrészt az volt, hogy népszerűsítse a kézilabdát, másrészt pedig, hogy minél több játéklehetőséget biztosítsanak a részt vevő csapatok játékosai számára. A versengés egyúttal kiváló felkészülési lehetőség volt a bajnokság tavaszi küzdelmeire is.

A megnyitót követően izgalmas mérkőzések, a végsőkig küzdő játékosok, jó hangulat és fair play jellemezte a viadalt. A döntőt a Cegléd és a Palásti László vezette hazai csapat vívta, szoros csatában maradtak alul a kesckemétiek, akik így a második helyen zárták a tornát, csupán egy találattal lemaradva a Cegléd gárdájától.

A torna eredménye:

1. Ceglédi KCSE,

2. Kecskeméti NKSE,

3. Gézengúz UKC,

4. Mizse KC,

5. KIKI SKFT,

6. Magyarkanizsai KK.

Különdíjak:

Gólkirály: Horváth Fanni 36 találattal (Gézengúz UKC).

A legtechnikásabb játékos: Imregi Boglárka (Ceglédi KCSE).

A legjobb kapus: Kádár Réka (Kecskeméti NKSE).

A tornát a névadó Pölöskei Italgyártó Kft. képviseletében Nyúl Gábor is megtekintette. Nem érkezett egyedül, ugyanis unokahúga – aki egyébként szintén kézilabdázik és tavaly tagja volt a győztes diákolimpiai kézilabdacsapatnak – is elkísérte, hiszen nemcsak a vállalkozásuk, de a család számára is fontos a sport.