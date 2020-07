Siker lett a Katymár elleni meccs

Szűk egy hónappal a bajnoki rajt kezdete előtt edzésbe állt a megye kettes bajnokság Déli csoportjában szereplő Bácsborsód, bár igazi leállás nem volt a borsodiaknál.

– A csapat a focival nem állt le – nyilatkozta hírportálunknak Varga Zsolt, a Bácsborsód vezetőedzője – hiszen péntek esténként rendre összejött focizni a társaság.

Már előkészületi meccset is vívtak, kettőt a Madaras, egyet a Dunafalva ellen. – A konkrét felkészülést azonban egy hete kezdetük el – pontosított az edző. – Az a célunk, hogy a rajtig minden héten tartsunk két edzést, és megvívjunk egy edzőmérkőzést.

Örömmel számolt be ugyanakkor arról, hogy megrendezték a Bácsborsód–Katymár öregfiúk-mérkőzést, amellyel az egyesület megalapításának a 75. évfordulójáról emlékeztek meg. Két ősi riválisa van a Bácsborsódnak, a Bácsbokod és a Katymár, közülük azért a Katymárra esett a választás, mert a megkeresésre a katymáriak az első szóra rábólintottak.

– A meccs akkora siker lett, ami még minket is meglepett idézte fel a találkozót Varga Zsolt. – Katymáron megszűnt a labdarúgás, de most újfent kiderült, mekkora igény lenne rá. Megyei nézőcsúcs körüli nézőszámot vonzott a meccs. Még az időjárás is kegyes volt az öregfiúkhoz, hiszen kánikulában a gutaütés fenyegette volna a még ma is daliás, ám egyre termetesebb játékosokat. A katymáriaknak annyira jólesett, hogy végre igazi meccset vívtak újra, hogy azonnal vissza is hívtak minket, így a történetnek az ősz folyamán alighanem lesz még folytatása.