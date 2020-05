Rúgja már a mizsei gyerekhad

A május 4-én életbe lépett járványügyi enyhítéseknek köszönhetően Lajosmizsén is elérkezett az ideje annak, hogy megtarthatták az első edzést a gyerekek számára. Faragó Gyula és Garzó András irányította az első tréninget, a kormányzat és az önkormányzat által elrendelt biztonsági intézkedések maximális betartásával.

Azonnal felhorgadtak a remények a megyei labdarúgás berkeiben, amikor – még április utolsó napján – felröppent a hír, hogy május 4. után szigorú intézkedések mellett bár, de lehetséges sportedzéseket, sőt, bizonyos feltételek mellett sporteseményeket szervezni.

Föllángolt a lelkesedés, a megye hármas klubok a legszívesebben alighanem már azon a csütörtök délután kivonultak volna a pályákra, harci mezt öltve, hogy településük becsületét öregbítsék, a rákövetkező hétfőn kiadott MLSZ elnökségi ülés döntése azonban lehűtötte a kedélyeket, abból derült ki ugyanis, hogy a 2019/20-as idényből már csak az NB I.-et és a Magyar Kupát folytatják, a többi sorozat eredmény meghirdetése nélkül leáll. A kedveket lelohasztó, ugyanakkor racionális döntés született, mármint a tekintetben, hogy a bizonytalan helyzetben nem folytatják a bajnokságokat. Hiszen akik esetleges érmekről lettek kénytelenek lemondani, azok számára természetesen az átlagnál is fájóbb volt ez a döntés.

Miközben a felnőttcsapatok vezetői, stábjai, játékosai elkezdték emészteni a hírt, hogy őszig már biztosan nem játszanak bajnokit, a másfél hónapja online oktatás keretében tanuló, négy fal közé zárt gyerekek számára óriási örömhír volt, hogy újra járhatnak edzésekre. A megyei első osztályban szereplő Lajosmizsei VLC felnőttegyüttesénél az edzéseket az új helyzet ismeretében még nem kezdik el, a gyerekek azonban, akiknek a képzése Lajosmizsén a prioritás tekintetében egyenlőséget élvez a felnőttcsapattal, már jelentkeztek edzésre. Az elsőt szerdán vezette le Faragó Gyula és Garzó András.

– Boldogan jöttek a karantén utáni első edzésre, mert már nagyon hiányzott nekik a megszokott közeg és a társaság – jellemezte a hangulatot Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója. – Az elmúlt másfél hónapban az internet segítségével végezhették otthon az általunk kiadott gyakorlatokat. Videókat tettünk fel a legnagyobb közösségi portálra, amelyeken olyan feladatokat osztottunk ki nekik, amelyeket otthon is végezhettek a kertben, az udvarban. Annak nagyon örülnek, hogy már szervezett körülmények között is végezhetnek mozgást, hiszen nagyon fontos a friss levegőn való rendszeres mozgás, nemcsak a jó kedv érdekében, hanem azért is, mert nagymértékben hozzájárul az immunrendszer megerősítéséhez. Így a vírusokkal, betegségekkel szemben is ellenállóbbá válik a gyerekek fejlődésben levő szervezete. Egyébként fegyelmezettek voltak a fiaink, bár nehezen viselték a bezártságot, megértették, hogy az egészség, a nagyobb baj megelőzése mindennél fontosabb.

Azok számára, akik ismerik a lajosmizsei viszonyokat, és jó tudják, hogy a klubnál mindenre adnak, aligha meglepő, hogy minden lehetséges biztonsági intézkedés maximális betartásával indult újra a gyerekekkel a munka. De talán találóbb kifejezés az, hogy az irányított játék.

– Ahogy a karantén ideje alatt is, úgy most is betartjuk a kormány és az önkormányzat által előírt szabályokat. Mindenki csakis a saját felelősségére, szülői engedéllyel vehet részt az edzéseken. Az önkormányzattól kaptunk lázmérőt, kézfertőtlenítőt, ezeket természetesen minden foglalkozás előtt igénybe vesszük. Az öltözőket nem használjuk, eleve edzőfelszerelésben érkeznek a gyerekek. Még a tréningek közben elfogyasztandó folyadékot is saját, megjelölt kulacsban hozzák az ifjú focisták. A jelzőtrikókat, a bójákat, a labdákat minden edzés után fertőtlenítjük. A foglalkozások egyébként kis létszámú, négy-hat fős csoportokban folynak, köredzés formájában. Az első tapasztalatok szerint a szülők nyolcvan százaléka engedi, hogy a gyermeke részt vegyen az edzéseken, de a többiek döntését is – tehát azokét, akik egyelőre nem merték közösségbe engedni a csemetéiket – elfogadjuk, megértjük. Reméljük, hogy hamarosan visszaáll az élet a normális kerékvágásba, és mérkőzéseken is bizonyíthatnak ifjú labdarúgóink.

Ami a megye egyes csapatot illeti, a szakmai igazgató elmondta: mivel friss még az a döntés, hogy a felnőttszakág az őszi idény rajtjáig biztosan leáll, Árva Zsolt, a csapat játékos-edzője még nem döntött arról, mikor találkozik a keret. Egy biztos, erőltetett menetet felesleges lenne elkezdeni, de az valószínűsíthető, hogy hetente egyszer összehívja a csapatot a komolyabb nyári alapozás és felkészülés megkezdése előtt is. Igény, a játékosok hozzáállásából kiindulva, bőven van rá.

Habár a labdarúgásban életszerűtlen a távolságtartás, ennek ellenére a lajosmizsei vezetők a gyakorlás során is odafigyelnek arra, hogy kis csoportokban folyjon az edzés, minél kevesebb legyen a kontaktus