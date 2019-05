Rövid kispadok nagy bravúrjai

A megye egyben komoly fegyvertényt hajtott végre a Bácsalmás a kécskei győzelmével, a megye kettőben pedig a feljutásért, illetve a bajnoki címért harcoló csapatok ellen vitéz­kedett a Kunszállás és a Mélykút.

Az őszt nyeretlenül záró Bácsalmás a tavasszal új edzőjével, Vojnics-Zelics Szasával a kispadon valósággal megtáltosodott, a hétvégén Tiszakécskén győzött úgy, hogy a 70. percig a hazaiak vezettek 2–0-ra. Ismét igaza lett Bagi Gábornak, a kécskei mesternek, ezúttal is fordulatos mérkőzést vívtak a Tisza-partiak, bár a végén ezúttal nem ők örvendtek. Annál jobban örültek a vendégek, akik a hajrában fordítottak. Pedig sok volt náluk a hiányzó, annyira rövid volt a kispad, hogy a végén a mester, Vojnics-Zelics Szasa is kénytelen volt beállni. A mérkőzés igazolta, amit délen hangoztatnak: remek csapategység alakult ki Bácsalmáson.

– Én úgy léptem a pályára, hogy meg kell szereznünk a három pontot – nyilatkozta a második és harmadik gól szerzője, Vuckovic Dániel.

– 2–0-nál sem adtam föl, bíztam a csapatban, hiszen addig is voltak ziccereink, és tudtam, hogy a gólok idővel jönni fognak. Ezen a meccsen is kijött, hogy az idén nagyon együtt van a csapat. Annak külön örülök, hogy két góllal vehettem ki a részem a sikerből. Az egyenlítő gólunkat egy szép támadás végén lőttem jobbról a hosszú alsóba, akkor még inkább megjött az önbizalmam, és a végén bal oldalról egy pattanás után kilőttem a hosszú felsőt. Egyenlítésre már nem is nagyon volt idő, hamarosan kezdődhetett az ünneplés.

Nagy meglepetések születtek a megye kettőben is. A két éllovas, a Dusnok és a Kerekegyháza győzött, a riválisaik ugyanakkor, a Géderlak, illetve az SC Hírös-Ép és a Kecskeméti LC értékes pontokat veszítettek. A KLC csak botlott, de nem bukott Kunszálláson. A tavaszt szinte végig csere nélkül lejátszó Kunszállás fordulatos meccset vívott a megye egybe vágyó, fiatal kecskeméti csapat ellen. 2–0-ra is vezettek már Bende Csaba fiai, ezt kiegyenlítette a Kunszállás, sőt még a vezetést is megszerezte, a kecskemétiek azonban Bozsik góljával pontot mentettek.

– A helyzetek alapján, érzésem szerint, elveszítettünk két pontot – jelentette ki a lefújást követően Kertész Gábor, a hazai játékos-edző.

– A mérkőzés elérte a megye egyes rangadók színvonalát, a semleges nézők bizonyára remekül szórakoztak, hiszen fordulatos, izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, a piros lapon kívül mindent láthattak a szurkolók.

– Egy nagyszerű, jó iramú mérkőzést játszottunk, amelyen mindkét csapat jól játszott – tekintett vissza Bende Csaba, a vendégek edzője. – Igazából mindkét csapat nyerhetett volna, hiszen az egész kilencven percen át győzelemre törekedett, ezért is volt jó a meccs. Hátrányban sem adta fel egyik fél sem, és emiatt talán igazságos is a döntetlen. Persze, bosszankodunk amiatt, hogy hátrányból felállt az ellenfél, de ez rájuk is igaz.

Egy másik megyeegy-aspiráns, az SC Hírös-Ép a KHTK II. vendégeként maradt alul. Így a Kerekegyháza nagy lépést tett a bajnoki cím felé, a hétvégén győztes Lakitelek pedig akár még a dobogó második fokára is odaérhet.

Az egyik legnagyobb meglepetést a Mélykút okozta, hiszen a Géderlak otthonából hozott el pontot, amely az egész idény során félelmetes oroszlánbarlangnak bizonyult minden vendégcsapat számára.

– A tavaszunkról összességében csak annyit tudok mondani, hogy meglehetősen rapszodikus volt a teljesítményünk – értékelte a Géderlakra vezető utat Bényi József, a csapat játékos-edzője. – Az első fordulóban Hercegszántón kikaptunk. Azon a meccsen is volt rengeteg lehetőségünk, de ha nem az ellenfelet találtuk el, akkor egymást hátba lőttük a labdával, szó szerint. Semmi nem jött össze. Fájó vereség még, amit hazai pályán a Nemesnádudvarral szemben elszenvedtünk, bár azon a meccsen játékban is gyengék voltunk, főleg az első félidőben. Ugyanakkor még fájóbb a Borota elleni sima hazai vereség. Azon a meccsen nem játszottunk rosszul, csakhogy egyéni hibákból rögtön az elején elintéztük magunkat, és 0–3 után már hiába ment a csapat – tekintett vissza a játékos-edző.

– Ami a géderlaki mérkőzést illeti, nem túlzás, hogy előzőleg amiatt fájt a fejem, hogy egyáltalán hogyan tudunk kiállni. Az alapjátékosok közül tízen hiányoztak munka, sérülés, eltiltás és egyéb programok miatt. Még két igazolást is el kellett intéznem a héten, hogy ki bírjunk állni. Az egyik érintett, Geleta Máté két-három éve, Agócs Dániel pedig már még régebb óta felhagyott a futballal, Torma Áron sem játszott már jó egy éve. Szöllősi Róbert, Matus László és jómagam rendre csak kiegészítő emberek vagyunk, csereként igyekszünk besegíteni, ám ezúttal mi is kénytelenek voltunk a kezdőben kifutni a pályára. Ennek ellenére mentünk és csináltuk, mert muszáj volt. Egy szóval besegítettek azok, akik korábban az ifiben játszottak nálunk, csak aztán különböző okok miatt felhagytak a labdarúgással, viszont most úgy fest, hogy ennek a meccsnek köszönhetően visszatérnek, ez a siker ugyanis meghozta a kedvet, tehát szó szerint igaz, hogy kell a focihoz a sikerélmény. Lett tehát pozitívuma a sok hiányzónak. A meccsel kapcsolatban annyit mondhatok, előzőleg azt hittem, hogy csúnya vereségnek nézünk elébe. Jobbak is voltak a hazaiak, ez egyértelmű, de nagy szívvel küzdöttünk és a szerencse mellénk állt. A futballban ez már csak így van, egyszer így, egyszer úgy.