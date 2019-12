Rosszul sikerült az idény a TLC-nek

Az NB II.-es Duna Aszfalt-Tiszakécske LC a 16. helyen karácsonyozik. A csapat január 3-án, pénteken találkozik ismét, és megkezdi a felkészülést a 2019/2020-as bajnokság folytatására.

Nem úgy sikerült az őszi szezon a Tisza-parti kisváros csapatának, a TLC-nek, mint ahogyan azt a szurkolók, a játékosok, de legfőképpen az egyesület vezetése elképzelte. Húsz mérkőzésből mindössze hat alkalommal nyertek, három döntetlen született és tizenegyszer hagyták el vesztesként a pályát. Az idei utolsó mérkőzésen, az Ajka elleni kiesési rangadón sem sikerült begyűjteniük a három pontot.

A meccsről Tölgyesi Viktor csapatkapitány így beszélt: – Sajnos a meccs elején kimaradtak a helyzeteink, ami megbosszulta magát, az Ajka vezetést szerzett. A második félidőben hatalmas fölényben játszottunk, két kapufát is rúgtunk, de egyenlítenünk nem sikerült. Nemcsak Ajkán nem volt szerencsénk, hanem az őszi szezonban több meccsen. Reméljük, hogy a folytatásban máshogy lesz. Nagyon nehéz volt a magunk mögött hagyott időszak, ez látszik is az eredményen. Az egész pályafutásom alatt nem találkoztam akkora sérüléshullámmal, mint amilyennel most Tiszakécskén. A sok hiányzónak, illetve a rengeteg kihagyott ziccernek, védekezési bakinak is köszönhetjük a gyenge őszi szereplést. Bízom benne, hogy a hibákból mindenki tanult.