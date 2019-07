Rosszul sikerült a Jánoshalmi FC főpróbája

Utolsó előkészületi mérkőzését játszotta vasárnap délután a Jánoshalma, az NB II-ből frissen kiesett Cegléd vendégeként. Néhány hónapja még két osztály különbség volt a két gárda között, ez a mérkőzésen ki is jött. A jánoshalmiakat az vigasztalhatja, hogy a rosszul sikerült főpróba jelenthet jól sikerült premiert.

Kis túlzással a szerbiai edzőtáborból esett be Ceglédre a Jánoshalmi FC kerete, ráadásul három kulcsembere nélkül. Mindjárt az elején nagy nyomást gyakorolt a szemmel láthatóan fáradt vendégekre a Cegléd, az első félidő hajrájáig kétgólos vezetésre tettek szert, Florin Nenad tanítványainak egy kapufára futotta még 1–0-ás állásnál.

Nem elég, hogy látszott az osztálykülönbség, a vendégek olykor bosszantó hibákat is elkövettek, így a félidőre, amelynek a lefújása előtt nagyon beszorult a Bács-Kiskun megyei csapat, már négyszer talált be a hazai gárda, egyszer a Kecskemétről Ceglédre igazolt Markó Ádám is. Csoda a második játékrészben sem következett be, derekasan védekeztek a jankováciak, de továbbra is sok hibát vétettek, és továbbra is látszott a csapatok közötti osztálykülönbség, így a Cegléd végül 8–0 arányban nyerte az utolsó felkészülési mérkőzését, ezen a mérkőzésen a legjobb Bács-Kiskun megyei résztvevő Antal Péter játékvezető volt.