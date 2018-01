A Röpke nyerte a megyei rangadót

Megyei rangadót vívott a szombat délután a női röplabda bajnokság másodosztályában a Kecskemét és a Kalocsa. A mérkőzésen a papírformának megfelelően magabiztos hazai győzelem született.

Az első szettben tartotta a legtovább a lépést a hazaiakkal a Kalocsa, de a hazai szettnyerés akkor sem forgott veszélyben. A második játszmában is hajtottak a vendégek becsülettel, de nem tudták megállítani a hazai hengert. A harmadikat is magabiztosan hozták a kecskeméti lányok, 21–5-ös állásnál úgy tűnt, nagy verés lesz a vége, ám akkor a vendégek zsinórban hét pontot szerezve megmentették a becsületüket.

HÉP-Röpke SE–Kalocsai SE 3:0 (–15, –15, –12)

Kecskemét, 250 néző, vezette. Szabó Attila, Baracsi János.

Röpke SE: Selmeczi, Mészöly, Kökény, Strung, Jantovics, Barabás. Cserék: Kanizsai, Réczi (l), Felföldi, Bari, Hemmert. Edző: Kása Róbert

Kalocsai SE: Szele, Fehérvári, Szigeti, Kovács P., Greska, Fekete L. Cserék: Horváth, Sletz (l), Fekete G., Pálinkás, Fegyvári. Játékos-edző: Szigeti Anna

Kása Róbert: – Tartottam ettől a mérkőzéstől, mert hosszú volt a lányoknak a szünet, bár a pihenés miatt azért szükség is volt rá. Emiatt azonban keveset tudtunk edzeni a meccs előtt. Ez meg is látszott néhány játékosnak a mozgásán, de összességében ez szerencsére nem befolyásolta az eredményt, mert úgy láttam, hogy az ellenfél is idézőjelben, szünet utáni formában van, és összességében azért stabilabb csapatunk van, mint a Kalocsának: Nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert tartottam attól, hogy kevés edzéssel mire leszünk képesek. Van még mit javítani a játékunkon, a győzelem mindenképpen büszkeséggel tölt el minket, ugyanakkor szeretném megköszönni a közönségnek, hogy ilyen sokan kilátogattak a 2018-as nyitó meccsünkre, bízom benne, hogy továbbra is kitartanak mellettünk.

Szigeti Anna: – Tudtuk, hogy a listavezetőhöz jövünk, így azt is, hogy rendkívül nehéz meccsre számíthatunk. Próbáltunk jól játszani, ám ez nem mindig jött össze. Meglehetősen sokat hibáztunk, nem voltunk elég fegyelmezettek, ráadásul nem eléggé összeszokott a csapat, ugyanis sok sérültünk van, és a kieső játékosokat még nem sikerült száz százalékban pótolni. Az első két szettel voltaképpen elégedett vagyok, kivéve a harmadikat, akkor ugyanis volt egy olyan érzésem, hogy fejben azt már föladtuk. Az addig teljesítményünk elfogadható volt.