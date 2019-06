Révész Ádám a grundon sem szeret veszíteni

Harcos, a végletekig küzdő játékost igazolt a kecskeméti csapat Révész Ádám személyében. A 24 esztendős játékosnak tetszik az a rendszer, az a szisztéma, amelyet a hírös városi alakulat a pályán képvisel.

Révész Ádám a férfi élvonalbeli bajnokságban szereplő KTE-Duna Aszfalt csapatában folytatja pályafutását. A 24 esztendős, 202 centiméter magas, négyes és ötös poszton bevethető játékos a Naturtex-SZTE-Szedeák együttesétől érkezett a hírös városba.

– A tavalyi szezonom nem éppen úgy alakult, ahogy elterveztem – nyilatkozta a ktekosar.hu portálnak a 2015-ben a B-divíziós U20-as Európa-bajnokságon bronzérmet szerző játékos. – Nagyon sokat edzettem az előző nyáron, ám az idény közben több olyan sérülésem és betegségem is volt, amelyek hátráltatták a teljesítményemet. Nagyon jólesett a kecskeméti megkeresés, Forray Gáborral már egyébként is többször beszéltünk arról, hogy mi lenne, ha lila-fehér mezt húznék. Idén nyáron ez összejött, aminek kimondottan örülök, úgy érzem, bízik bennem a vezetőedző. A bizalom felelősséggel jár, lehet vele élni és el is lehet játszani. Én viszont vágyom erre a felelősségre, s azon leszek, hogy a legjobbat hozzam ki magamból. Nagyon bízom Forray Gáborban, véleményem szerint tetszik neki az a játékstílus, amelyet képviselek. A csapat is nagyon szimpatikus, olyan rendszerben játszik, amely hozzám igencsak közel áll. Ez a rendszer, szisztéma olyan, amellyel egy kis csapat akár nagyobb eredményeket is elérhet.

A hazai kosárlabdában otthonosan mozgók Révész Ádámot egy harcos, végletekig küzdő játékosnak tartják. Ezzel az állítással ő is egyetért.

– Örülök neki, ha ezt sokan így látják, én is ilyen játékosnak tartom magam. A személyiségem is ilyen, ha például a barátaimmal kimegyünk a grundra focizni, akkor sem tudok veszíteni. Tudom, hogy ez sokak számára nem szimpatikus, de én egyszerűen ilyen vagyok. Ahogy pályára lépek, egyből látszik, hogy a center ellenfeleimnél jóval alacsonyabb vagyok, súlyban sem igazán veszem fel a versenyt. Az az egyetlen reményem, hogy a küzdőszellememmel és az akarásommal felül tudok kerekedni az ellenfeleimen – tette hozzá Révész Ádám, aki a legutóbbi szezonban tizenkilencszer szerepelt NB I.-es meccsen a Szeged színeiben.