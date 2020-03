Rendezett viszonyok között vált szét a KTE-Duna Aszfalt felnőtt kerete

A magyar kosárlabda-bajnokság leállt, a KTE-Duna Aszfalt első osztályú férfi­ csapatánál az élet azonban nem, és nem is áll meg. A légiósok hazautaztak, de a játékosok az ezt követő időszakban – ha külön-külön is, de – továbbra is csapatként funkcionálnak.

Múlt kedden hozta meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a döntést, hogy a 2019/20-as bajnokságot minden szinten, minden korosztályban leállítja. A KTE Kosárlabda Klub Kft.-nél a rá következő napok az új helyzet megoldásáról szóltak. A tárgyalásokat már a hét közepén megkezdték a játékosokkal, hogy mindenkivel egyeztessenek a szerződéséről. A tárgyalásokról elmondható, hogy a kialakult kényszerhelyzetben mindkét fél, a klub és a játékosok is maximális lojalitással és empátiával ültek asztalhoz, így nem véletlen, hogy szinte mindegyikük esetében megszületett a megfelelő megoldás. A külföldi játékosok közül Marko Derasimovic jó ideje otthon van a családjával. Bozo Djurasovic csütörtökön későn délután kelt útra hazafelé a feleségével együtt. Nikola Vukcevic kapott még jegyet a Podgoricába induló járatra, így repülőgéppel távozott. Milos Milisavljevic már kedd este hazajutott, míg a műtéten átesett Cleveland Thomas pénteken kelt útra Ferihegyről. Az edzői stáb számára a legnehezebb feladat az új helyzet megoldása, igyekeztek kidolgozni a megoldást arra, hogy a holtidőben valamelyest formában tartsák a játékosokat. A megoldás egy szöveges és videóüzenetekből álló edzésprogram, annak a segítségével adják ki azokat a feladatokat, amelyeket a játékosok otthon is el tudnak végezni. A teljesítésről rendszeresen be is kell majd számolniuk a szakmai stábnak. Példásan gyorsan járt el tehát a klub, amely szintén példásan támogat minden olyan programot, amely felhívja a figyelmet a vírus elleni küzdelem fontosságára, az abban vállalt egyéni felelősségre és a kötelezettségre, amelyet az idősek védelme jelent.

Karahodzics Kemal szerdán indult haza autóval, de nem Szabadkára, hanem Topolyára, és azóta van önkéntes, tizennégy napos karanténban, amit minden külföldről érkezőtől megkövetelnek a szerb hatóságok. – Minden a legnagyobb rendben, egészségesnek érzem magam – felelte a KTE-Duna Aszfalt centere a klub honlapjának az azt firtató kérdésére, hogy hogyan érzi magát, illetve hogy mennyire viseli meg az önkéntes karantén. – Szerdán érkeztem vissza Szerbiába, de egyelőre Topolyán vagyok, a szülőváro­somban, édesapám házában, a gyerekeimmel és a feleségemmel egyelőre még inkább nem találkoztam, ugyanis nem akartam kitenni őket ennek a korlátozásnak, ezért választottam ezt a megoldást. Tizennégy napig kell önkéntes karanténban maradnom, ez mindenkire igaz, aki más országból érkezik. Ha ez letelik, és azt követően nincsen semmilyen tünetem, akkor mehetek Szabadkára a gyerekekhez és feleségemhez. Természetesen igyekszik tartani az edzéstervet, bár az nem olyan egyszerű, mint első hallásra tűnik. – Egyáltalán nem könnyű, hiszen nem mozdulhatok ki a házból. De már rengeteg trükköt kitaláltam arra, hogy hogyan maradjak jó formában, és hogy hogyan tudom követni a csapat stábja által összeállított edzéstervet. A csapattársam, Wittmann Krisztián szellemes és használható videókkal van mindannyiunk segítségére – utalt arra, hogy baráti segítséget is kapnak az ötleteléshez. – Nagy kihívás ez az egész emberiségnek, fontos, hogy mindenki tartsa be a hatóságok előírásait, és minél kevesebbet mozduljunk ki otthonról, különösen igaz ez az idősekre, akik a leginkább veszélyben vannak – üzente a jó példával elöljáró center, nem csak a kecskemétieknek. – Mindenki legyen fegyelmezett, maradjon otthon, hogy mielőbb átvészeljük ezt az időszakot. Vigyázzunk egymásra! – üzent Kecskemétre a KTE-nek a múlt hét péntekén sikeres vállműtéten átesett amerikai játékos, Cleveland Thomas is, aki biztonságban megérkezett az egyesült államokbeli Atlantába és egy barátjánál tölti el az önkéntes, tizennégy napos karanténját. Akárcsak Karahodzsics Kemál, ő sem akarta kitenni felesleges kockázatoknak a saját családját. – Nem szerettem volna egyből hazamenni a családomhoz, ebben a helyzetben az a legfontosabb, hogy mindenki megtegye a szükséges óvintézkedéseket – jelentette ki az amerikai légiós. – Elsősorban ugyanakkor a nagymamám érdekében döntöttem így, mert nagyon szeretném őt biztonságban tudni – tette hozzá. – Ugyanakkor szeretnék köszönetet mondani a KTE-Duna Aszfalt vezetőségének, szakmai stábjának, a csapattársaimnak és a szurkolóknak is. Nagyon szerettem Kecskeméten játszani, és bízom benne, hogy amikor majd ezek a nehéz idők véget érnek, újra találkozhatunk. Isten áldjon mindenkit, jó egészséget!