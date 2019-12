Remekül zárta a vk-t a KVSC

Nagyszerű eredményekkel zárta az idei világkupa-sorozat legutolsó állomását a Bácsvíz-KVSC búvárúszó-szakosztálya. Mind a három versenyző remek teljesítményt nyújtott, Kolonics Milán pedig meg is nyerte a futamát.

Az elmúlt hétvégén, a lengyelországi Poznanban megrendezett „Golden Final” elnevezésű világkupa-zárófordulón huszon­három ország hetvenhárom klubjából összesen háromszázkilencvennyolc versenyző állt rajthoz. A hírös várost az idei záróviadalon felnőttkorosztályban Blaszák Lilla, juniorkorosztályban pedig Losonczi Flóra és Kolonics Milán képviselte, akik mind a hárman Szabó László és Juhos Gergely tanítványai.

Kolonics Milán ezúttal is bravúros úszással utasította maga mögé a teljes mezőnyt 200 méteres uszonyos gyorsúszásban. Blaszák Lilla is remekül teljesített a versenyen, a nyári Európa-bajnokságon úszott idejétől ugyanis csupán tizedmásodpercekkel maradt el 200 és 400 méteres felszíni úszásban. Loson­czi Flóra 50 méteres felszíni úszásban a nyári világbajnokságon elért idejéből is lefaragva a világkupafutamon új egyéni csúcsot úszott.

– Nagyon büszke vagyok a sportolóinknak az elmúlt három versenyen nyújtott teljesítményére, főleg annak tükrében, hogy a 2020-as év felkészülési időszakának gyakorlatilag még csak az egyharmadánál járunk – értékelte az őszi-téli időszakot a versenyt követően Szabó László, a versenyzők edzője. – A most mutatott formájukat tekintve pedig meggyőződésem, hogy megalapozott bizakodással tekinthetek a következő esztendőre is.

Az idei év legutolsó megmérettetése a kecskeméti rendezésű rövid pályás országos bajnokság lesz, amelyet de­cember 15-én a kecskeméti fürdőben tartanak.