Remekül védekező gárdát fogad a Tiszakécske VSE

Az NB II.-es bajnokság 18. fordulójában a Vác együttesét fogadja a Duna Aszfalt-­Tiszakécske VSE. A találkozó vasárnap 13 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.

– A balmazújvárosi mérkőzés után a játékosok kaptak egy kis pihenőt. Ez azonban nem azt jelentette, hogy nem edzettek, csak kicsivel kevesebbet, mivel a fiúkon már lehetett látni, hogy fáradtak – ezt Szabó István, a TVSE vezetőedzője nyilatkozta lapunknak.

– Fizikálisan, technikailag, taktikailag és mentálisan is oda kell figyelni a még hátra lévő mérkőzésekre. Most azonban a Vác elleni találkozó a legfontosabb számunkra. Ezenkívül még egy hazai mérkőzésünk lesz az idén, a Gyirmót elleni találkozó december 16-án, de azt nem lehet tudni, hogy milyen időjárási viszonyok lesznek, egyáltalán le tudjuk-e játszani a találkozót. Mondtam a játékosaimnak, hogy most a Vác ellen úgy kell játszani, mintha az utolsó hazai találkozó lenne ebben az évben. Szeretnénk örömöt okozni a szurkolóinknak, mert hazai pályán sokan buzdítanak bennünket – tette hozzá a szakember, akinek sérülések nehezítik a dolgát. Károly Bálintnak egy csontdarab letört a térdéből, oldalszalag-húzódása van Sirok­mán Zoltánnak, és Csáki Róbert sem áll a rendelkezésére.

Szabó István elmondta még, hogy mostani ellenfelük nagyon jó csapat, bár a tabella ezt nem annyira mutatja, mert jelenleg huszonegy ponttal a tizenegyedik helyen állnak. Csupán tizennyolc gólt kaptak, remekül védekeznek, de a kécskeiek szeretnék megtalálni a rést a falon és otthon tartani a három pontot. Az öltözőben jó a hangulat, a sikerek még jobban összekovácsolták a csapatot. Az edzések után senki sem siet haza, együtt vannak a játékosok és vezetők, ami tovább erősíti az egységet.

A Tiszakécskére a Vác elleni mérkőzés után még három bajnoki vár ebben az esztendőben. December 2-án

Dorogra, majd 9-én Soroksárra látogatnak. Aztán következik a Szabó által is említett Gyirmót elleni meccs, december 16-án.

NB II., Keleti csoport

1. Szolnoki MÁV 15 11 2 2 34–13 35

2. ESMTK 15 10 3 2 21–9 33

3. Jászberényi FC 15 9 1 5 35–21 28

4. Füzesgyarmat 15 8 3 4 22–10 27

5. Putnok FC 15 8 2 5 26–21 26

6. Sényő FC 15 7 5 3 25–17 26

7. Debrecen 15 7 3 5 29–23 24

8. Nyírbátori FC 15 7 3 5 22–18 24

9. Tállya KSE 15 6 4 5 22–22 22

10. Eger SE 15 5 5 5 16–16 20

11. Tiszaújváros 15 5 4 6 28–23 19

12. Sajóbábony VSE 15 4 1 10 15–35 13

13. Gyöngyösi AK 15 3 4 8 18–29 13

14. Salgótarjáni 15 2 4 9 15–32 10

15. Cigánd SE 15 2 2 11 13–30 8

16. Diósgyőri VTK II. 15 2 2 11 12–34 8

