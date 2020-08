Remek hangulatban edzenek a bajaiak

Kiváló eredményt értek el az evezősök szegedi országos bajnokságán a Bajai Spartacus SC versenyzői, négy arany-, két ezüst- és négy bronzéremmel tértek haza, az összesített pontversenyben pedig a tizedik helyen zártak. A csapat nagy reményekkel vág neki az augusztusi velencei válogatónak.

Elégedetten értékelte az országos evezős bajnokságon elért eredményeket Bartos Nándor, a Bajai Spartacus SC evezős szakosztályának vezetőedzője. Az utóbbi években felnőtt vonalon a nők voltak, akik vitték a prímet, ők hozták a legtöbb eredményt, de most a fiúk is fantasztikusan szerepeltek. – A saját korosztályában Szőllősi Balázs most a legnagyobb sztár, megnyerte a férfi ifjúsági könnyűsúlyú egypár evezést, valamint Szalai Andorral az oldalán aranyérmet szerzett férfi ifjúsági könnyűsúlyú dublóban is. A fiúk szereplése már-már földöntúli volt – mondta Bartos Nándor.

Szőllősi Balázs már kiharcolta az U23-as Európa-bajnokságon való részvételt, ott a négypár tagjaként fog versenyezni. – Ha Derekas Ambrus és Szalai Andor a hétvégi velencei válogatón is úgy evez majd, mint Szegeden, akkor két bajai érdekeltségű csapat indulhat az Európa-bajnokságon. Ez lenne az álomkategória – tette hozzá az edző.

A lányok a négypárt megnyerve kezdték az országos bajnokságot, majd másnap Bartos Adél és Döbröntey Réka bronzérmesek lettek felnőtt normál súlyú pairoarban, majd könnyű súlyban győztek és a női felnőtt könnyűsúlyú dublóban a harmadik helyen érkeztek a célba. – Tulajdonképp a négy arany-, két ezüst- és négy bronzérem önmagáért beszél. Valami fantasztikus eredmény. Aki nem nyert érmet, arra is büszke vagyok, az összes szereplő fantasztikusan teljesített. Néha a szerencse nem volt mellettünk a pályabeosztás miatt, vagy a széljárás nem kedvezett, de elégedett vagyok – vélekedett a szakember, aki elmondta azt is, hogy nagyon limitált létszámban juthatnak ki Magyarországról az olimpiára. Nehéz versenyezni olyan nagy nemzetekkel, mint például a német, ahol egymillió igazolt versenyző van, míg nálunk háromezer.

Az angoloknál is több százezer igazolt versenyző tréningezik. A nagy evezős nemzetekhez képest mi tényleg parányiak vagyunk. Most nagy lehetőség előtt áll Döbröntey Réka, mert az MTK olasz edzője Polivka Dórával együtt az olimpiai kvalifikációra felkészíti a lányokat. Ha sikerülne, hogy egyetlen magyar egység – és abból az egyik bajai versenyző – kijutna az olimpiára, az megmentené a sportágat.