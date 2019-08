Remek formában véd a fiatal kapus

Egy nehéz sorozat utolsó állomása vár vasárnap a Duna Aszfalt–Tiszakécske LC csapatára. Délután fél ötkor a szebb napokat is látott MTK Budapest együttesét fogadják.

Nyolc nap alatt három mérkőzés szerepel az NB II.-es gárdák legutóbbi programjában. A Duna Aszfalt–Tiszakécske LC csapata különösen nehéz ellenfelekkel nézett és néz szembe, ugyanis mindhárom együttes szerepelt korábban az élvonalban. Két mérkőzést már lejátszott a kécskei alakulat, a Vasastól 3–1-re kaptak ki hazai pályán, a Nyíregyházát viszont idegenben 2–1-re legyőzték. Mindkét meccsen a legjobb tiszakécskei játékos a kapus, Varga Ádám volt. A fővárosiak ellen halmozta a bravúrokat, Nyíregyházán pedig tizenegyest hárított. A még csak tizenkilenc éves kapust most nyáron igazolta a Puskás Akadémiától a TLC. Annyira megnyerő volt a bemutatkozása, hogy Simon Antal az eddig lejátszott hat mérkőzésen minden alkalommal őt állította a kapuba.

A „minek köszönhető ez a remek teljesítmény” kérdésre Varga Ádám így válaszolt: – Először is annak, hogy érzem a bizalmat az edzőm felől, de a csapattársaim is nagyon sokat segítenek, mindig motiválnak. Ezért tudok pluszokat hozzátenni a teljesítményemhez – mondta a hálóőr, akinek két tizenegyes jutott a nyírségiek ellen.

– Az első az én hibámból adódott, nagyon kellemetlen volt, de teljesen jogosan ítélt a játékvezető büntetőt az első félidő vége felé. Nagy Zsolt, a kapusedzőm mutatta, hogy merre vetődjek, de én is éreztem, hogy merre fog menni a labda. Kivártam az utolsó pillanatig, és ha kapura ment volna, akkor biztosan hárítok. A második tizenegyest a bal kezem mellé rúgta félmagasan a nyíregyházi játékos, el kellett vetődni balra, nem volt nehéz védelem.

A fiatal portás elárulta, hogy korábbi csapatánál, a Felcsútnál is fogott már ki tizenegyest. Ilyenkor azt figyeli, hogy teszi le a lövő játékos a labdát, de figyeli a szemét, a mozdulatait is. Van olyan játékos is, aki végig a kapust nézi, ilyenkor az utolsó pillanatig ki kell várni. Edzéseken nem nagyon gyakorolják a tizenegyes hárítását, inkább megérzésre szokott elmozdulni valamilyen irányba.

Az MTK elleni vasárnapi meccs kapcsán pedig ezt mondta Varga Ádám: – Mindenképpen győzelmet várok, de biztosan nehéz mérkőzés lesz. Az MTK most szerdán 4–4-et játszott hazai pályán az Ajka ellen, mi 2–1-re győztünk a Veszprém megyeiekkel szemben. A csapatunkban benne van a három pont megszerzése.

A 7. forduló további menetrendje, vasárnap: Dorog–Haladás, Kazincbarcika–Nyíregyháza, mindkettő 16.30 órakor. Ajka–Vác, Békéscsaba–Budafok, Csákvár–Siófok, Szolnoki MÁV–Szeged, mindegyik 17 órakor. Gyirmót–Budaörs, 19 órakor. Hétfő: ETO FC Győr–Vasas, 20 órakor.

Az NB II. állása

1. FC Csákvár 6 5 0 1 11–815

2. BFC Siófok 6 4 2 0 9–414

3. Budafoki MTE 6 4 0 2 12–612

4. ETO FC Győr 6 3 2 1 7–311

5. Békéscsaba 6 3 1 2 9–810

6. Tiszakécske VSE 6 3 0 3 8–99

7. Dorogi FC 6 3 0 3 6–99

8. MTK Budapest 6 2 3 1 17–139

9. Kazincbarcika 6 2 3 1 8–69

10. Vasas FC 6 2 2 2 11–98

11. Gyirmót FC Győr 6 2 2 2 8–68

12. Budaörs 6 2 2 2 9–88

13. Soroksár SC 6 2 1 3 9–127

14. Haladás 6 1 4 1 7–67

15. Nyíregyháza 5 2 0 3 8–66

16. Szolnoki MÁV FC 6 2 0 4 5–136

17. Szeged-Cs. G. 6 1 3 2 4–86

18. Balmazújváros 6 1 1 4 4–84

19. Vác FC 6 1 0 5 5–113

20. FC Ajka 5 0 2 3 6–102

Az FC Ajka–Nyíregyháza Spartacus mérkőzés

elmaradt, a találkozót szeptember 7-én,

szombaton, 19 órától pótolják.