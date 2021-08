Rastko Dramicanin tizedik idényét kezdi Magyarországon

A kecskeméti kosárlabda klub játékosa, Rastko Dramicanin számára nem csupán azért különleges az idei év, mert ez lesz a tizedik szezonja a magyar bajnokságban, hanem mert először veselkedett neki a felkészülésnek már házas emberként. Az eddig öt idényt Jászberényben, egyet Kaposváron és hármat Kecskeméten töltő „Rasa” mesélt a lakodalomról, az élményeiről, és persze megkerülhetetlen volt a felkészülés is.

– Ahogy mindenki más életet, úgy a miénket is átírta kicsit a koronavírus-járvány – mondta Rastko Dramicanin. – A feleségemmel már tavaly megtartottuk az egyházi esküvőt, ám a pandémia miatt a családtagjaink, a barátaink előtt csak idén nyáron tudtunk összeházasodni. Szerencsére amilyen sokat kellett rá várnunk, annyira jól sikerült, mindenki önfeledten szórakozott, és méltóan tudtunk ünnepelni közösen a körülbelül százfős vendégsereggel. Gyönyörű környezetben, egy tó mellett rendeztük az eseményt, biztos vagyok benne, hogy örök emlék lesz – emlékezett vissza a nagy napra.

A pár a szezon nagyobb részét biztosan külön fogja tölteni, hiszen Dramicanin felesége, Nevena ügyvédként dolgozik, ezzel együtt a játékos bízik benne, hogy a meccseket meg tudja majd nézni. – Nevena ügyvédként dolgozik, így sokat lesz Szerbiában, de időről időre jön majd Kecskemétre is természetesen. Bízom benne, hogy az idei szezonban végig szurkolók előtt játszhatunk, és akkor el tud jönni ő is megnézni minket – fogalmazott Dramicanin.

Dramicanin örül, hogy elindult végre a munka, láthatta a csapattársakat, ez akkor is így van, ha természetesen most fizikai felkészítésen van a hangsúly. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosa szeretné emlékezetessé tenni tizedik magyar idényét a klubbal.

– Nagyon örültem, hogy újra láthatom a csapattársakat, a megszokott családias légkörbe érkeztem vissza.

Most egy nagyon kemény fizikai felkészítésben van részünk, érződik olykor a fáradtság rajtunk, de ez így van rendjén, hiszen hosszú szezon elé nézünk, bírnunk kell a terhelést, ennek az alapjait pedig most kell letenni. A tavalyihoz képest változik a keretünk több poszton is. Bízom benne, hogy sikerül minél erősebb csapattá formálódnunk az új játékosokkal. A klubnak ez lesz a tizedik szezonja, és én is most kezdem a tizedik idényt a magyar bajnokságban, szeretném, ha emlékezetesre sikeredne a kettős jubileum –mondta Dramicanin.