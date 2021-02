Rangos tornát nyert az SC Hírös-Ép U-9-es csapata

Miskolcon járt a hétvégén a kecskeméti SC Hírös-Ép U-9-es csapata. A hírös városi srácok erős ellenfelekkel szemben értékes tornagyőzelmet arattak.

Nagy túrára indult a hétvégén, szombaton a kecskeméti SC Hírös-Ép U-9-es csapata, ugyanis az ország egyik legszínvonalasabb és legerősebb tornájára, a Legendák Kupájára kapott meghívást. Örömmel vállalták a kihívást és utaztak el Miskolcra, hiszen ritkán tudják összemérni az erejüket észak-magyarországi csapatokkal. A tízcsapatos tornán többek között olyan, nagynevű akadémiákat működtető egyesületek vettek részt, mint az MTK, a DVTK, a BArca Academy, a Nyíregyházi Bozsik Akadémia.

Az indulókból két ötös csapatot alakítottak ki,az ötös csoportokban körmérkőzéses rendszerben játszottak a gárdák. Az SC Hírös-Ép a DVTK, az Eger, a Gödöllő és a Miskolc VSC gárdáival került egy csoportba. A hírös városi gyerekek mindegyik csoportmérkőzése kiegyensúlyozott küzdelmet és szoros eredményt hozott, legyőzőre azonban nem találtak Marozsi Gábor vezetőedző és Kormás Dávid kapusedző tanítványai, és a három győzelemnek és az egy döntetlennek köszönhetően ők játszhatták a torna döntőjét az Olasz Focisuli csapatával.

– A döntő előtt némileg aggasztott, hogy bár mindegyik mérkőzésen sok helyzetet dolgoztunk ki, de sokat ki is hagytunk – tekintett vissza Marozsi Gábor, a vezetőedző. – A helyzetkihagyás ugyan a döntőn sem javult, viszont a nap legjobb játékát éppen a legfontosabb meccsén produkáltuk. A csoportmeccseken nem éreztem megfelelőnek a csapatjátékot, elégségesnek a labda nélküli mozgást, így az egyre szebb eredményeket rendre egy-egy játékos egyéni kreativitásának köszönhettük. A döntőben azonban a legjobb arcát jutatta a csapat, szebbnél szebb akciókat alakítottuk ki, és akár több gólt is szerezhettünk volna. A lényeg azonban az, hogy egy távoli bombagóllal sikerült megnyernünk a finálét is, és ennek köszönhetően mi állhattunk fel a dobogó legfelső fokára. Örökre emlékezetes élményben volt részük a fiainknak, annak pedig, hogy a legszebb színű érmet hozhatták haza, azért is örültem, mert nagyon meg is érdemelték – dicsérte a srácokat az edző.

Eredmények: SC Hírös-Ép 1-1 DVTK, SC Hírös-Ép 3-1 Eger, SC Hírös-Ép 2-1 Gödöllő, SC Hírös-Ép 2-0 Miskolci VSC. Döntő: SC Hírös-Ép 1-0 Olasz Focisuli. A torna legjobb játékosának Kern Hunort választották.