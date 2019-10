Rangadót vív a hétvégén a Dunapataj

Meglehetősen jól kezdte az idei idényt a megye három Nyugati csoportjában a Dunapataj, hiszen hat forduló után a csapat mérlege négy győzelem egy döntetlen és egy vereség. A hétvégén komoly megmérettetés vár a csapatra, hiszen a bajnoki címvédő Homokmégy vendégei lesznek.

A nyitányon hazai pályán a Foktőt győzték le, a második fordulóban pedig értékes három pontot hoztak el a Méhecskék otthonából. Utána sikerült hazai pályán legyőzniük a Dunavecsét, majd következett a Szakmár elleni örökrangadó, amelyen hatalmas küzdelemben 1-1–re végeztek idegenben. Az 5. fordulóban a Szentmártont sikerült felülmúlniuk hazai pályán 5–1-re, csak a hatodik körben jött egy kisiklás, akkor a Bátya győzött 5–1-re Dunapatajon.

– A kép kissé csalóka, hiszen az igazán nehéz ellenfelek még ezután következnek – árnyalta a helyzetet Schill Mátyás, az egyesület vezetője. – Sőt, ezek közé tartozik Bátya is, amelynek félrevezető volt a múlt heti mérkőzés előtt a tabellán elfoglalt helyezése, hiszen a végén minden bizonnyal az élmezőnyben lesznek. De ezt leszámítva való igaz: nem volt rossz a rajtunk.

A keretben a nyáron nem volt nagy játékos-mozgás. A csapatban elsősorban helyi játékosokat igyekeznek foglalkoztatni. A célkitűzésük a bajnokságban az elmúlt években rendre az, hogy szeretnének a mezőny felső felében végezni, és ha hét év után újra érmet nyernének az már csak hab volna a tortán. De az eredménynél szinte fontosabb Dunapatajon a labdarúgás köré szerveződő közösség.

És ennek a közösségnek ideális bázist jelent a sporttelep, amely ma már valóságos kis ékszerdoboz, szinte a párját ritkítja a megye háromban. Az, hogy a patajiak ma joggal lehetnek büszkék a sportpályájukra, több év építőmunkájának a gyümölcse. Az elmúlt években épült itt műfüves pálya, kicserélték a nagypálya gyepét, a pálya és az öltözők szinte minden szeglete megújult, a legújabb fejlesztés pedig a három hete felavatott LED-fal, mely eredményjelzőként is működik. A pálya elhelyezkedése is a lehető legoptimálisabb, a falu központjában van az iskola mellett, így minden fejlesztés a helyi iskolásokat is szolgálja.

– Sokat köszönhetünk e téren Dusnoki Csaba polgármesternek és az önkormányzatnak, hogy ilyen szép és kulturált környezet várja a sportolókat – jelentette ki Schill Mátyás.

A hétvégi, 7. fordulóban ahhoz a Homokmégyhez utaznak, amely az elmúlt hat évben háromszor volt bajnok és jelenleg is százszázalékos a mérlege.

– Mint minden meccsen most is győzelem a cél, de ha a papíron esélyesebb hazaiak nyernek, akkor sem dől össze a világ. Abban biztosak lehetnek a szurkolóink, hogy nem feltartott kézzel lépünk pályára – elemezte az esélyeket az egyesület vezetője.