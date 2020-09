Rangadót nyert és az élre állt a KTE

A KTE HUFBAU az NB III. Közép csoportjában, a 11. fordulóban rangadót vívott a forduló előtt még veretlen, negyedik helyen álló FC Dabas ellen. A taktikailag rendkívül kiélezett, küzdelmes és szoros meccsen végül pontrúgások döntötték el a pontok sorsát.

A mérkőzés nagyjából úgy indult, ahogy arra számítani lehetett, az ötvédős rendszert alkalmazó Dabas mélyen visszahúzódott saját térfelére, míg a kecskemétiek a labdabirtoklási fölény birtokában kereste a rést a Szabó István edző által tudományos alapossággal felállított pajzson. A hírös városiak terveit némiképp fölülírta, hogy Vágó Leventét már nagyon korán le kellett cserélni egy húzódás miatt. Az első lövésre kilenc percet kellett várni, ekkor Constantinescu próbálkozott, de nem talált kaput. A folytatásban megmaradt a meddő lila-fehér fölény, próbáltak dominálni a hazaiak, de a dabasiak távol tudták tartani a vendéglátókat a kapujuktól. A 27. percben Károly szabadrúgását kellett fognia Kersáknak, majd a 30. percben Constantinescu megelőzte a kapust, visszatett labdáját azonban Puskás rosszul találta el. A 35. percben Szalai József próbálkozhatott fejjel egy nagy bedobás után, ám ez a fejes fölé szállt. Az első félidő végén jutott el először helyzetig a Dabas, ekkor is egy hazai hibát kihasználva Vladul lőhetett, Mészáros azonban hárított.

Fordulás után egy Bíró-lövés vezette fel az eseményeket, Mészáros azonban ezt is megfogta másodjára. A meccs ezt követően az addig megszokott mederben csordogált, bár a Dabas a korábbiakhoz képest bátrabban próbálkozott a kontrákkal. A 63. percben szinte a semmiből jutott büntetőhöz Gombos Zsolt csapata. Egy szöglet után megcsúszott a labda, erre Tóth startolt rá, de felvágta egy vendégvédő, amiért büntetőt adott a játékvezető. A labda mögé ezúttal is Károly Bálint állta oda, és nem is hibázott, 1–0. Az utolsó húsz percben a Dabas magasabb fokozatra kapcsolt, a mérkőzésnek ebben a szakaszában sokszor beszorult a kapuja elé a KTE, de Mészáros ihletett formában védett, a 78. percben egy átlövés után Vladul közeli ismétlését is kivédte, majd a 81. percben Kiss közeli próbálkozása is az ölében halt el. A 84. percben Grünvald is a kapussal szembe került, de Kersák jól vetődött ki elé, a 89. percben viszont tehetetlen volt, akkor Károly szenzációsan tekert szabadrúgásból a jobb felsőbe, 2–0, megszerezve csapata és önmaga msodik gólját, eldöntve a találkozót.

A KTE HUFBAU győzelmével átmenetileg biztosan az élre állt, egy ponttal és egy meccsel többet játszva előzi meg az Iváncsát, mely ezen a hétvégén szabadnapos volt.

KTE HUFBAU – FC Dabas 2–0 (0–0)

Kecskemét, 700 néző, vezette: Maml Zoltán (Zahorecz Roland, Pogonyi Ferenc)

KTE: Mészáros – Puskás, Gál, Kis, Grünvald – Ludasi, Vágó, Károly – Tóth, Szalai J., Constantinescu.

FC Dabas: Kersák – Forgács, Márton, Bíró, Marsa, Vladul, Erdős, Kiss (Czili 86.), Fritz, Dudás, Ágoston (Kucsván 90.).

Gól: Károly (64., 89.)

Gombos Zsolt, a KTE HUFBAU vezetőedzője: – Küzdelmes mérkőzés volt, melyen hatalmas mezőnymunka mellett mindkét csapat sokat tett a győzelemért. Erre számítottunk, hogy egy szervezett, jó futballistákból álló Dabas ellen fogunk játszani, mindent bele is adtak, hogy jó eredményt érjenek el. Ahogy a meccs előtt is mondtam, ilyen rangadókon egy pontrúgás is dönthet, végül kettő döntött. Ez egy nagyon értékes győzelem, talán a legértékesebb. Nem azért, mert élre álltunk, hanem azért, mert tényleg nagyon meg kellett dolgozni a pontokért, végeredményben ez számít igazán. Elégedett vagyok, hogy továbbra is hibátlanok vagyunk itthon, az még örömtelibb, hogy ezúttal sem kaptunk gólt.

Szabó István, az FC Dabas vezetőedzője: – Az egyik szemem sír, a másik nevet, ha már tíz forduló után ki kell kapnunk valakitől, akkor az legyen már tényleg a Kecskemét. Szívből gratulálok ilyen szempontból, kívánom, hogy érje el a klub a céljait! Az első félidőben ugyan stabilan védekeztünk, de az a játékrész a Kecskemété volt. A másodikról azt gondolom, hogy nagyon véleményes volt az a büntető, kifelé futott a kecskeméti játékos, nem volt birtokában a labda. Lehet összeakadt a lábuk, de fordított esetben kíváncsi lennék a kollégám véleményére is, annak is ellenére is, hogy maximálisan tisztelem. Utána elkezdtünk játszani, fentebb toltuk a védekezést, három nagyon komoly helyzetünk is volt. Ahogy lenni szokott, nem egyenlítettünk ki, Károly Bálint meg rúgott egy gyönyörű gólt a végén. Összefoglalva azt mondhatom, a gólok számítanak, ebből a Kecskemét rúgott kettőt, mi egyet se. Ettől függetlenül mindenki láthatta, hogy nem „kamuztam” a meccs előtt, hat játékosom hiányzott a kezdőből, helyettük többek közt három 18 éves dabasi fiatal került be. Csalódott vagyok, de van minek örülni is, hiszen van tartása a csapatnak. Ha minden tizedik fordulóban kapunk csak akkor biztosan elégedett leszek. Gratulálok a Kecskemétnek.

A KTE HUFBAU legközelebb október 4-én – vasárnap – 15 órakor a Dabas-Gyón vendége lesz.

