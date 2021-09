Rangadót nyert a Kerek az éllovas Félegyháza vendéglátójaként

A forduló előtt a két mérkőzésből három szerzett ponttal a 6. helyen álló Kerekegyháza a százszázalékos, három mérkőzés után kilenc ponttal éllovas Kiskunfélegyháza II.-t fogadta a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 4. fordulóban. A küzdelmes mérkőzést végül biztosan nyerte a hazai gárda.

Megye kettes rangadó volt ez a mérkőzés a javából, ráadásul mindkét csapat névsorában jócskán megtalálható volt több, korábban a megye egyben biztos kezdő játékos neve is. Nagy lendülettel kezdtek a csapatok, hazai helyzetek vezették be a mérkőzést. Rögtön a kezdés után Malik vitte keresztbe balról a vendég 16-oson belül a labdát, letálalta Kis Richárdnak, aki jobbról, tíz méterről lőtt, Magyar Imre nagyot védett.

A 3. percben Gazdag II. jobb oldali beadására robbant be Szécsényi, erőből megküldött fejesét követően újra nagyot mentett a félegyházi hálóőr. A 8 percben Gadzag II. lőtt kapura szabadrúgásból, de a léc alá tartó labda sem tudott kifogni a félegyházi portáson. A 20. percben Boronkay adott le egy nagy lövést jobbról, 12 méterről, ezt is mentette Magyar. A 26. percben egy nagy vendégbedobást követően Polgár lőtt kapásból, labdája azonban fölé szállt. Félóra telt el a meccsből, amikor egy felpörgő labdát Gavula fejelt meg középről, nyolc méterről, a labda még le is pattant Magyar előtt a dolgát nehezítendő, ő azonban így is menteni tudott.

A 36. percben már nem, akkor egy hazai támadás végén kiindult a labdára, Huber azonban visszafejelte a félpálya irányába, Szécsényi mellel levette, majd harmincöt méterről azonnal az üresen maradt kapuba emelt, 1–0. Remek helyzetfelismerés és remek kivitelezés eredménye volt a hazai vezető gól. Három percre rá Erős szerzett labdát a félpálya környékén, óriási lendülettel vezette a hazai védőkre a labdát, három hátvéd mellett is elvitte a labdát, de mire a társak számon kérhették volna, hogy miért nem passzol már végre,

18 méterről, lendületből nagy gólt lőtt a bal sarokba, Fekete csak beleérni tudott a lövésbe, 1–1.

A második játékrész elején a félegyháziak két veszélyes lövéssel jelezték, hogy nem egy pontért jöttek. Az 51. percben Malik cselezgetett a 16-os és az alapvonal találkozásánál, gólveszély szempontjából tehát a legártalmatlanabb helyen, Erős azonban összekoccantotta a bokáját, 11–es. A büntetőből Sahin-Tóth helyezett a balra mozduló Magyar mellett a kapu jobb oldalába, 2–1. Hat percre rá Malecz szerzett labdát, előretört, majd kiugratta Szécsényit, a kitörő hazai csatárt Kadosa lökte fel a 16-os vonal előtt néhány centiméterrel.

A játékvezető kiállította a gólhelyzetben szabálytanakodó vendégvédőt. A szabadrúgást Gavula végezte el, jobb alsóba tartó bombáját Magyar kiütötte. Öt percre rá ismét Gavula lőhetett Malik passzát követően, a félegyházi kapus ezúttal is nagy bravúrral mentett. A 66. percben Szécsényi bepasszát követően pörgetett kapura Malecz, Magyar ezúttal is hárítani tudott.

A 70. percben egy gyors hazai akció végén tíz másodpercen belül háromszor került kiszolgáltatott helyzetbe a vendégek portása, ám mind Gavula, mind Malik, mind Gazdag II. közvetlen közelből leadott bombáját hárítani tudta. Elképesztő parádét mutatott be Magyar.

Két percre rá Keresztes ívelt be szögletet, és bár a vendégek faultot reklamáltak, majd az ívelést követően a kapuba is bejuttatták a labdát, hiába ünnepeltek, a hazai csapat végezhetett el szabadrúgást lökés miatt.

Az, hogy a 75. percben Gazdag II. középről, 15 méterről leadott löketét mentette Magyar, már nem lepett meg senkit. A 77. percben aztán Gavula mégiscsak betalált, akkor jobbról, 18 méterről küldött meg egy életerős bombát a bal sarokba, 3–1. Négy percre rá Szécsényi szerzett erőszakosan labdát, kitette balra a kapura törő Malecznek, aki elegánsan a hosszú sarokba helyezett, 4–1. A 88. percben Gavula jobb alsóba tartó labdáját ütötte ki Magyari. Újabb gól már nem esett, megérdemelten győzött a hazai csapat a végig, tíz emberrel is férfiasan és kompromisszumok nélkül küzdő Félegyháza ellen. Érdekesség, hogy bár négy gólt kapott, a mérkőzés legjobbja mégis a vendégek kapusa, Magyar Imre volt.

Gazdag I. Attila: – Igazából Gavula és Gáspár visszatérésével mostanra állt össze a végleges felnőtt keretünk, bár a mai mérkőzésről ketten máris hiányoztak sérülés miatt. Nagyon fontos győzelmet arattunk egy nagyon jó, végig küzdő Kiskunfélegyháza ellen. Meggyőződésem, hogy megérdemelten, hiszen jóval több ziccert dolgoztunk ki, mint a vendégek. Nagyon fontos volt ez a győzelem a legutóbbi, hazai vereség után, hiszen hitet adhat a játékosaimnak – akik csakis a futball szeretetért járnak dolgoznak az edzéseken és küzdenek a mérkőzéseken – atekintetben, hogy igenis sikeres lehet az idei évben is ez a csapat. Fontos volt abból a szempontból is, hogy a szurkolóink is látták, hogy érdemes a csapat a bizalomra.

Lapsánszki Tamás: – Játszottunk egy remek kis rangadót a Kerekegyházával. A kiállításig pariban voltunk a hazaiakikal. Az első játékrészben egy kicsit bennragadtunk az öltözőben a kapusunknak sokat köszönhettünk abban az időszakban, aztán teljesen kiegyenlített játék volt 1–1-ig. A játékvezetők befújtak ellenünk egy 11-est, ami befújható volt, adtak nekünk egy piros lapot, ami akár adható is volt, csak az volt a gond, hogy amásik oldalon kettőt nem fújt be a spori, és a hazai szabáyltanaságot követően a piros lap is a zsebében maradt. Az egyenlítő gólunkat nem értem, hogy miért nem adták meg. Ugyanakkor a Kerekegyházának gratulálok, mert megérdemelték a győzelmet. Megyünk tovább.

Kerekegyházi SE–Kiskunfélegyháza II. 4-1 (1–1)

Kerekegyháza, 140 néző, vezette: Biber Tamás (Juhász Tamás, Herczeg Róbert)

Kerekegyháza: Fekete – Fejes (Kunsági 75.), Sahin-Tóth, Szécsényi (Gazdag I. 84.), Malik, Gavula, Gazdag II., Boronkay (Kovács S. 82., Gáspár, Nagy N., Kis R. (Malecz 46.) Játékos-edző: Gazdag I. Attila.

Kiskunfélegyháza II.: Magyar – Keresztesi, Makány, Szabovik (Tóth K. 82.), Huber, Cseh (Fricska 68.), Erős (Kurgyis 82.) Horváth B., Polgár (Bakró-Nagy 59.), Tóth I., Kadosa. Edző:Lapsánszki Tamás.

Gól: Szécsényi a 36., Sahin-Tóth az 52., Gavula a 77., Malecz a 81., illetve Erős a 39. percben.

Sárga lap: Gáspár 40., Szécsényi 73., Gazdag II. 85.

Kiállítva: Kadosa, 57. perc.