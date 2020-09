Rajtol a megyei kézibajnokság

Ezen a hétvégén elrajtol a Bács-Kiskun megyei kézilabda-bajnokság a férfiaknál és a hölgyeknél is. Összeállításunkban a rajtra kész együttesek vezetői mutatják be a csapatukat.

Férfibajnokság

Buzogány Szabolcs (Gézengúz UKC): – Fiatal játékosaim számára a meccsrutin szerzése, fizikai megerősödése, élvezhető, jó mérkőzések vívása, szakmai fejlődés, ezek a fő célok, és a csapat egyben tartása. Utóbbi egyelőre sikerült. Egy változás van a keretben: kapust igazoltunk a KKC-ból, Jagicza Marcell személyében.

Biró Balázs (Kecskeméti TE U22): – A csapat gyakorlatilag azonos az ifjúsági első osztályban szereplő együttesünkkel, amely először szerepel teljes jogú tagként egy felnőtt­bajnokságban. Az egyesület célja, hogy belátható időn belül elérjük, hogy a KTE felnőtt­együttesének bázisát egy NB II.-ben játszó ifigárda jelentse, ahonnan lenne átjárás az első csapatba, remélhetőleg minél több helyi fiatal számára. Ennek első lépéseként indulunk el idén a megyei pontvadászatban, amelyben ismerkedünk a mezőnnyel és a viszonyokkal. Számunkra ez egy tanulóév lesz, de igyekszünk a lehető legtöbb pontot megszerezni, bátran kézilabdázni és minél több borsot törni a rutinos ellenfelek orra alá.

Csendőr Gábor (Euroscale Kecskemét): – A tavalyi két csapatunkból gyúrtunk egyet, meglátjuk, mire lesz ez elég. A tavalyi félbeszakadt bajnokságban reális esélyünk volt a négy közé kerülésre. Az idén is ez a célkitűzésünk.

Husti Áron (Bácsalmási PVSE): – Az előző szezon keretéhez képest egy távozónk van. Két érkező játékosunk közül az egyik korábban a KHTK játékosa volt, a másik kettős engedéllyel érkezik Szegedről. Minden erőnkkel azért fogunk dolgozni, hogy a final fourban ott legyünk.

Kecskés András (Tiszakécske VSE): – Nekünk ugyanúgy a final fourba jutás a cél a bajnokságban, mint a tavalyi évben volt. A keretünk nem változott, csak néhány ifjúsági korú játékosunk csatlakozott még a nyár folyamán a felnőttekhez. A felkészülés alatt egy-két játékos szedett össze kisebb-nagyobb sérülést, de reméljük, hogy hamarosan felépülnek és újra rendelkezésünkre állhatnak.

Isán András (KHTK): – A KHTK felnőttcsapata tavaly megfiatalodott, és idén is marad ez az irányvonal. Célunk a fiatalok, elsősorban a félegyháziak beépítése a csapatba. A tavalyi összeállításhoz képest két játékosunk távozott, Posta Zsolt és Csányi Gábor személyében, mindketten a továbbtanulásuk miatt hagyták abba a kézilabdázást. Ugyanakkor három új igazolásunk is van, korábban ők is a KHTK játékosai voltak, itt nevelkedtek nálunk. Közülük tavaly ketten – Czakó Roland és Csáki Gábor – az FKSC színeiben szerepeltek, idén visszaigazoltak hozzánk. Kanyó Bence egy kis kihagyás után visszatért közénk. A csapat edzője továbbra is Fekete Krisztián.

Nagy Máté (Soltvadkerti TE): – Tavaly hatalmas fejlődésen ment keresztül a csapat, 5-6 helyet javítottunk a korábbi évek helyezésein. Tavaly is esélyesek voltunk a végső győzelemre, sajnos nem tudtuk befejezni a bajnokságot. Idén is hasonló célokkal vetettük bele magunkat a munkába. Egy távozó mellett két új játékos érkezett a csapathoz.

Női bajnokság

Czérna János (Kiskőrösi NKSZSE): – Nincsenek nagy terveink. Szeretnénk jó mérkőzéseket játszani, örömmel kézilabdázni, együtt sikereket elérni. Kisebb kitérőt követően visszatért a csapathoz Mokos Anita, Domokos-Faragó Ágnes, Márki Éva, illetve Torgyik Rita számít régi-­új játékosnak. Két játékos viszont először szerepel nálunk, Kovrig-Szabó Ivett és Szilágyiné Malik Katalin.

Dávidházi Sándor (Kalocsai KC): – A keretünk kapus poszton erősödik a tavalyi évhez képest. A fő célunk a fiatalok beépítése és egy olyan dinamikus, szórakoztató kézilabda játszása, ami a szurkolóinknak sok örömöt hozhat. Az alsóházban cél a négy közé kerülés, meglátjuk, milyen formában tudunk addig eljutni. Célkitűzés nincs a csapat előtt, nekem egy fontos dolog van, hogy lehetőleg csak Kalocsa és környéki játékos szerepeljen a csapatban.

Katkó Andrea (Kiskunhalas UKSC): – Ha a négyben benne leszünk, az nekünk hatalmas dolog lenne. Hat ifjúsági korú játékost szeretnénk az idén beépíteni a felnőttkeretbe. Sajnos két kezdő átlövő játékosom is sérüléssel küzd, ez kissé átírja az előzetes számításainkat.

Komáromi Tibor (Kiskunmajsai KC): – Mivel kicsi város vagyunk, így szűkös a játékosmerítési lehetőség. Próbáljuk kihasználni, hogy az ificsapatunk az ifi III. osztályban előkelő helyen van. Már több lányt beépítettünk a felnőttkeretbe. Van távozónk, sérültünk is. Ennek ellenére a célkitűzésünk az, hogy a szezon végére dobogóra állhassunk. Szeretnénk továbbra is meghatározó csapata lenni a megyei női kézilabdázásnak.

Lakatos Gábor (Dél-­Vidék KSE): – Csapatunk magját idősebb játékosok adják, akik vagy kiöregszenek, vagy a család miatt háttérbe szorul náluk a kézilabda, így szinte folyton a fennmaradásért küzdünk. Néhány saját nevelésű fiatal játékossal, illetve egy-két bajai utánpótlásban nevelkedett fiatallal állunk ki a megyei kézilabda hadszínterére.

Hollós Máté (Mizse KC): – Mint mindenki, mi is reméljük, hogy nem következik be a márciusihoz hasonló esemény, és végigmegy a bajnokság. A tavalyi csonka szezont az 5. helyen zártuk, ebben az évben mindenképpen szeretnénk előrébb lépni. A csapat magja megmaradt, és úgy gondolom, az új játékosokkal merész álmokat is lehet szövögetni.

Tamasi Edit (Nemesnádudvari NKSZSE): – Három felnőttkorú játékossal állunk fel a bajnokságban, a többiek mind az ifjúsági csapat tagjai. Jól sikerült az alapozásunk, ami a felkészülési mérkőzések során látszott is. Az idei szezonban célunk a legjobb négyben végezni mind a felnőtt-, mind az ifjúsági csapattal.

Opauszki Péter (Soltvadkerti TE): – Új edzővel, motiváltan állt munkába a keret. Az utóbbi kevésbé sikeres évek után előre szeretnénk lépni a tabellán, a 6-7. hely a realitás egyelőre. A cél, hogy meccsről meccsre jobbak legyünk, és hogy a hasonló kaliberű együttesek legyőzése mellett az első öt csapat dolgát meg tudjuk nehezíteni. Négy új játékossal bővült a keret.

Ulicska Milán (Miklós KC): – A bajnokságban a lehető legjobb eredmény elérése a cél és a felsőbb osztályba lépés. Kovács Dorina visszatért a csapatunkhoz, illetve Ujhelyi Vivien és Pándi Gabriella személyében két új játékos érkezett az egyesületünkbe. Sajnos távozónk is volt, Borbás Dzsenifer Szegedre igazolt. Juhász Mónika pedig visszavonult.

Férfiak, 1. forduló:

Szeptember 12., szombat, 14.00: Gézengúz UKC–Kecel KC. 17.00: Kiskunfélegyházi HTK–D-V SE Csávoly. 18.30: Balogh Tészta TVSE–Bácsalmási PVSE. Szeptember 13., vasárnap, 16.00: KIKI SKFT 2–Kecskeméti FS DSE.

Nők, 1. forduló:

Szeptember 12., szombat, 15.00: Nemesnádudvari NKSZE–Kiskőrösi NKSZSE. 18.00: Mizse KC–Kalocsai KC, Kiskunmajsai KC–Miklós KC.