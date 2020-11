Putnokon vendégeskedik az éllovas Tiszakécske

Vasárnap a 19. fordulóval folytatódik az NB III.-as bajnokság a Keleti csoportban. A Tiszakécskei LC csapata Putnokra utazik, a találkozó 13 órakor kezdődik.

A 18. fordulóban mérkőzés nélkül jutott három ponthoz a Tisza-parti kisváros gárdája, a Sényő ugyanis betegségre hivatkozva lemondta a találkozót. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pedig úgy döntött, hogy a három pontot 3–0-s gólkülönbséggel a tiszakécskeiek kapják meg.

– A bizonytalanság jegyében telnek a napjaink, mert különböző híreket lehet hallani – mondta Nagy Sándor, a TLC vezetőedzője. – Az egyik nap azt mondják, hogy nem lehet játszani, a másik nap pedig pont az ellenkezőjét. Ez persze nem csak minket érint, hanem a többi csapatot is. Ettől függetlenül mi ugyan úgy készülünk, ugyan úgy edzünk, mert hátra van még ebben az évben három mérkőzésünk, és mi mind a három találkozót szeretnénk megnyerni. Gőzerővel készülünk, hogy le tudjuk győzni a Putnokot. A sérültjeink lassan felépülnek, de azért vannak még maródiak, ők azok, akiknek komolyabb volt a sérülésük, de mi ezt nem hangoztatjuk. Senkitől sem kérünk halasztást, pedig nagyon nehéz helyzetben voltunk, és még vagyunk is. A Salgótarján ellen például a megyei első osztályú csapatból is fel kellett hoznunk játékosokat, mert kevesen voltunk a sok sérült miatt. Ugyan ez volt a BVSC-Zugló ellen is, oda is tartalékosan utaztunk el. Ők azt hangoztatták, hogy megszakították a győzelmi sorozatunkat, ami igaz, de persze így könnyebb volt. Ettől függetlenül nem sírunk, nem kérünk halasztást. Továbbra is azon leszünk, hogy a mérkőzéseinket le tudjuk játszani, és meg tudjuk nyerni.

A forduló további mérkőzései (Mindegyik vasárnap, 13 órakor): Jászberény–DVSC II., Gyöngyös–Tiszaújváros, Füzesgyarmat–Sajóbábony, Hatvan–Kisvárda II., Tállya–Cegléd, Mezőkövesd II.–Salgótarján, Eger–DVTK II., Sényő–Balassagyarmat, BVSC–Tiszafüred.