Puskás Zoltán a KTE-be igazolt

Polyák Kristóf után újabb játékos érkezett az NB III. Közép csoportjában szereplő Kecskeméti TE-Hufbau gárdájához – adta hírül hétfőn a klub hivatalos honlapja.

A 26 esztendős támadó először Szegváron volt igazolt utánpótlás játékos, onnan a Tisza Volánhoz, a Szenteshez, majd a Honvédhoz vezetett az útja. Kecskemétre 2009 nyarán igazolt, az utánpótlásban szórta a gólokat. A 2011/2012-es szezonban 15 gólt rúgott a kiemelt U19-es bajnokságban, gólerős játékának köszönhetően előbb az NB III.-as együttesben léphetett pályára, majd az NB I.-es kerethez is felkerült, egy Pápa elleni bajnokin be is mutatkozhatott az élvonalban.

Ezt követően Kozármislenyben, Cegléden és Ausztriában futballozott, majd 2016 nyarán Hódmezővásárhelyre igazolt, ahol fél szezon alatt rögtön 6 góllal segítette csapatát. Ezt követően 2017 januárjában Tiszakécskére igazolt, ahol az NB III.-as bajnoki címhez és a feljutáshoz 15 góllal járult hozzá. A másodosztályban 38 bajnokin 8 gólt és 3 gólpasszt jegyzett másfél szezon alatt.

„Annak idején szerettem Kecskeméten lenni. Jórészt az utánpótlásban játszottam, de bemutatkoztam az NB III.-ban és az NB I.-ben is. Örömmel vettem a hívást, igyekezni fogok, hogy minél előrébb, úgymond a helyére kerüljön ez a klub. Szeretnék gyorsan beilleszkedni. Három év után most még kicsit fura más öltözőbe bemenni, de így, hogy nem ismeretlen számomra, ez könnyen fog menni. Gólokkal szeretném segíteni a csapatot” – mondta Puskás Zoltán.