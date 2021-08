Profi edzőkkel gyakorolhattak a gyerekek a kecskeméti táborban

Ötödik alkalommal tartott edzőtábort a Star Gym muay thai csapata Kecskeméten, ahol több mint harminc fiatal ismerkedett a sportággal.

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

Hattól 16 éves korig várták a kecskeméti harcosokat a szervezők a táborba, amelyen 32 fiatal vett részt. – Egyre népszerűbb ez a thai box tábor, ezt a folyton növekvő létszám is mutatja. Éppen ezért mindig próbálunk új programokat kitalálni a gyerekeknek, hogy élvezetesebbé tegyük számukra a hetet – nyilatkozta Csillag Tamás, a Star Gym vezetője.

Elmondta azt is, hogy idén nagyon meleg volt, de a tréningek reggel kezdődtek, a futások után másfél órás technikai edzéssel folytatódott a program, majd biciklivel több helyre is elmentek. Volt, hogy ellátogattak a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba strandolni, emellett a sárkányhajózást is kipróbálták a táborozók. Este pedig az edzőterem mellett sátraztak, amit nagyon élveztek a fiatalok.

Harmadik éve, hogy a sportág két jeles alakja is ellátogat a kecskeméti táborba. – Ami nagy dolog volt, hogy két, országos és világszinten is elismert edzőt sikerült elhívnom. Rehák György az egyik mester, aki a magyarországi muay thai meghonosítója, illetve Lelekács Csaba, aki fiatal korában ukrán válogatott is volt. Ketten nagyon hasznos technikákat tanítottak, érdekes történeteket meséltek, illetve magas színvonalat adtak a tábornak, hiszen mindketten nagyon sokat tettek a hazai muay thaiért és példaképek sokunknak – tette hozzá a vezető.

Eddig minden évben egy turnust rendezett a klub, a jövőben azonban szeretnék kibővíteni az edzőtábort. – Minden évben bevált, hogy csak egy turnust rendeztünk, mivel elég sok versenyünk van nyáron is, de jövőre szeretnénk a felnőttek számára is rendezni egy hasonló edzőtábort, ha nem is egyheteset, de legalább egy hosszú hétvégét – mondta Csillag Tamás.

A tábor egyik fő célja, hogy új harcosokkal növeljék az utánpótlásbázist, illetve a meglévő tagok fejlesszék tudásukat, növelve az állóképességüket. – A kezdők fele általában megmarad ősszel is, folytatni akarják, miután tapasztalatot szereztek, de vannak, akik csak ki szeretnék próbálni ezt a sportágat – tette hozzá a vezető.