Presztízs csatát vív egymással a KLC és a Kerekegyháza

A megyei első osztályú bajnokságban a 23. fordulóval folytatódnak a küzdelmek hétvégén, mely során a Kecskeméti LC a Kerekegyházi SE-t fogadja a Széktói Stadion műfüves pályáján. A párharc pikánsnak ígérkezik, hiszen vendég oldalon is rengeteg a kecskeméti kötődésű játékos.

Egyik csapat sincs könnyű helyzetben, hiszen a KLC-nek zsinórban két mérkőzése is elmaradt, így rég játszottak bajnokit, míg a Kerekegyházának különböző okok miatt igen szűk lett a kerete tavaszra. A vendégek idén még nem nyertek tétmérkőzést, legutóbb Tiszakécskén kaptak ki 6-1-re. A párharc igen nagy presztízzsel bír, amióta a „Kerek” feljutott a megyei élvonalba, hiszen ezzel párhuzamosan rengeteg kecskeméti kötődésű játékossal erősítettek, több korábbi csapattárs is farkaszemet nézhet majd egymással. A két csapat legutóbbi mérkőzését a KLC 2-0-ra megnyerte Kerekegyházán, és most is ezzel a céllal lépnek pályára.

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – Nehéz dolgunk van, hiszen zsinórban két mérkőzésünk is elmaradt, így hetek óta nem játszottunk bajnokit. Becsülettel készülünk, a műtött játékosainkon kívül rendben van a keretünk is. Ősszel nagyon jó mérkőzésen szoros győzelmet arattunk, szeretnénk most hazai környezetben is nyerni. Annak kifejezetten örülök, hogy sok kecskeméti játékos lép majd pályára mindkét oldalon, színvonalas csatára van kilátás.

Kovrig Ákos, a Kerekegyházi SE játékos-edzője: – A tiszakécskei meccsünk nem sikerült jól, sok gólt is kaptunk. Sajnos különböző okok miatt igen foghíjas lett tavaszra a keretünk, vérmes reményeink nem igazán lehetnek. A lényeg, hogy bennmaradjunk, de igyekszünk persze minél több meccset megnyerni, ami azért ebben az osztályban nagyon nehéz. A KLC jó minőséget képvisel, jobb csapat, de mindent elkövetünk, hogy pontot, vagy pontokat raboljunk annak ellenére is, hogy nem vagyunk könnyű helyzetben hiányzóink miatt.

A mérkőzés szombaton 16:30-kor kezdődik a Széktói 1-es műfüves pályáján, zárt kapuk mögött.