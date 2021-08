Pontot rabolt Szegeden a Tiszakécske

A Merkantil Bank Liga NB. II-es labdarúgó bajnokság 5. fordulójában Szegedre látogatott a Tiszakécskei LC. A két Tisza-parti város csapata nagy küzdelmet vívott egymással, és osztozkodtak a pontokon.

Az elmúlt héten több változás is történt a tiszakécskei csapat életében. Kezdődött azzal, hogy kedden kölcsönből érkezett Szalay Szabolcs, akire csatár poszton számít az egyesület. A hétközi szerdai mérkőzésen már pályára is lépett, de gólt nem tudott rúgni. Mivel a III. Kerület elleni mérkőzést hazai pályán elveszítette a Tiszakécske, így az egyesület elnöksége megköszönte Nagy Sándor vezetőedző munkáját. Ilyen előjelek után készült a csapat a Szeged elleni találkozóra, Virágh Ferenc megbízott vezetőedző irányítása mellett, és tisztes helytállásban reménykedtek, már csak azért is, mert a hazaiak a kilencedik helyen álltak a találkozó előtt, a vendégek pedig a huszadikon. A reménykedésből azonban tény lett, ugyanis remek játékkal sikerült elhozni az egyik pontot az újoncnak.

Már a találkozó elején látszott, hogy a tiszakécskeiek bizonyítani akarnak.

Több helyzetet is kidolgoztak, ebből az egyik az volt, amikor Kalmár kiválóan ugrott ki a 33. percben. Egyedül vezethette a szegedi kapura a labdát, de Molnárnak sikerült a lábáról leszedni a játékszert. Nagy ziccer volt. Aztán a 41. percben újabb lehetőség adódott a tiszakécskei csatár előtt. A jobbról érkező labdát ragyogóan átemelte Molnár kapus feje felett 0–1. A második játékrész elején, az 54. percben egyenlített a Szeged. Germán fejese a bal alsó sarokban kötött ki 1–1. A 71. percben Kővárit buktatták a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A labdának Gajdos szaladt neki, de lövését Holczer kivédte. Válaszként Kovács Barnabás a kapufát találta el. A hátralévő időben mind a két oldalon akadtak helyzetek, de azok kimaradtak. A Tiszakécske bravúrt hajtott végre ezen a találkozón. A fiúk megmutatták, hogy tudnak küzdeni egymásért, a csapatért, és teljesen megérdemelten szerezték meg az egy pontot.

– Megpróbáltuk ezt a feladatot megoldani – nyilatkozta a találkozó után Virágh Ferenc megbízott vezetőedző. – A Szeged nagyon jó csapat, de készültünk belőlük. Amit akartunk, azt a munkát elvégeztük átvettünk egy új játékrendszert, amit két nap alatt gyakoroltunk. Nyilván vannak még hibáink, de azt tudom mondani, hogy sikerült az elképzelésünket megvalósítani. Az első félidőben vezettünk, és volt több olyan kapu előtti szituációnk, amit góllal lehetett volna befejezni, de egy ilyen vereség hullám után, mint amilyenbe belefutottunk, nehéz felállni. Úgy érzem, hogy a mostani játékunk már jobb volt és ez nagy siker. A második félidőben a 70. perctől egy kis fáradság mutatkozott a csapatnál. Próbáltunk frissíteni, szerintem nagyon jól szálltak be a cserék, és hozzá tudtak tenni a játékhoz. Holczer hetek óta jó formában van, tartja a csapatot, most is megfogott egy büntetőt. A szegedi gól előtt úgy éreztem, hogy volt három olyan szabálytalanság is, amit nem adtak meg nekünk, így tudott a Szeged egyenlíteni. Szerintem az nem volt szabályos, de ezzel nem foglalkozunk. Készülünk a következő Dorog elleni hazai mérkőzésünkre. Más csapat, más stílussal játszik, megpróbáljuk hazai pályán meglepni őket.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Tiszakécskei LC 1–1 (0–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1000 néző. Vezette: Nagy Norbert (Sinkovicz Dániel, Tőkés Róbert)

Szeged-Csanád: Molnár F. – Kővári (Bitó, 87.), Tóth G., Pejovic, Mohl – Farkas A. (Dobos Á., 78.), Simon Á. – Gréczi (Kóródi, 78.), Germán (Haruna, 66.), Dobronoky (Lestyán, 66.) – Gajdos. Vezetőedző: Dragan Vukmir

Tiszakécske: Holczer – Oláh M., Kiprich D., Farkas N. – Vachtler (Benke, 80.), Erdei (Simon M., 60.), Kovács B. (Végső, 80.), Horváth A., Gyurján – Szalay Sz. (Zádori, 66.), Kalmár F. (Galacs, 60.). Megbízott vezetőedző: Virágh Ferenc

Gólszerzők: Germán (54.), ill. Kalmár (41.)