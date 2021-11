Pontot rabolt a Borsód a Kunbajától

A forduló előtt a 12 csapatos mezőnyben a 8. Bácsborsód a már őszi első, a mérkőzései közül mindössze egyet döntetlenre adó, a többit megnyerő Kunbaját fogadta a megye kettő Déli csoportjában, az őszi 11. fordulóban, azaz a záró körben. A két csapat színvonalas mérkőzést vívott, és némi meglepetésre, de semmiképpen sem érdemtelenül a hazaiak az egyik pontot otthon tartották.

Rögtön a kezdés után egy jó iramú mérkőzés bontakozott ki, mindkét fél dolgozott ki helyzeteket, ám azokat ki is hagyták. Egészen a 35. percig, amikor Lazarevic fejesével megszerezték a vendégek a vezetést. A második játékrészben sokat tett az egyenlítés érdekében a hazai gárda. A 76. percben aztán szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. Balázs Dávid állt a labda mögé, és 20-22- méterről, jobbról, jobbal bombázott a jobb felső sarokba úgy, hogy a labda a felső lécet és a kapufát is érintve pattant a hálóba. Szenzációs találat volt. Újabb gól már nem esett, így megosztoztak a pontokon a csapatok.

– Győzelemmel felérő, szenzációs élmény volt ez a meccs, szinte extázisban voltak a srácok a lefújás után, de nem csak ők, hanem a kispad és a szurkolók is – tekintett vissza Varga Zsolt, a Bácsborsód edzője. – Nagyon kell is a siker a csapatunknak. A megye kettő mostohagyerekének érezzük magunkat abból a szempontból, hogy minden bizonnyal mi vagyunk megye kettőben a legkisebb település, amely még tartja magát, és amely igyekszik is tartani magát. A régi riválisaink jórészt már a megye háromban vannak. Ugyanakkor azért is volt nagy élmény volt ez a pontszerzés, mert lényegében tizenhárman tudtunk kiállni, a többiek dolgoztak. Így aztán volt két-három ifista is a csapatban, a jobbszélsőnk, Kiss Patrik például csak tizenhat éves, több kunbajai játékosnak a gyereke lehetett volna. Két hete nagyon szép győzelmet arattunk Nemesnádudvaron, a múlt héten viszont kikaptunk Érsekcsanádon, a csanádi fiatalok átfutottak rajtunk.

– mondta Varga Zsolt. – „Jó az idő, jó a pálya, gyerünk, gyerünk, Hajrá Borsód!”, idéztük fel sokadszor egy olyan szurkolónk legendává vált jelmondatát, aki ezt a mérkőzést sajnos már csak odafentről figyelhette, de az idősebb játékosok még máig emlékeznek rá. Ráadásul maga a meccs is nagyszerű volt, a végeredmény lehetett volna akár 3–3 vagy 4–4 is. Sok helyzetet dolgozott ki, de sokat is hagyott ki mind a két fél. Örülünk, hogy sikerült a bravúr, hiszen a számunkra sokkal többet jelent ez egy pontnál, ugyanis az ilyesfajta sikerélmény jelentősége olyan szempontból, hogy összetartja a csapatot, összetartja a közösséget, felbecsülhetetlen.

– A bácsborsódi meccs után nagyon szomorúak voltunk, mivel nem sikerült megszereznünk a három pontot – értékelt Srdjan Mikovic, a kunbajaiak mestere. – Ennek az oka egyrészt az, hogy nagyon sok helyzetet kihagytunk, másrészt pedig az, hogy egy meglehetősen rossz talajú pályán nem sikerült hoznunk a megszokott sokpasszos játékunkat, nem tudtunk megfelelő mértékben a játékra koncentrálni. A vezetést az első játékrészben megszereztük, aztán hazai gárda a második félidőben beleerősített, igyekeztek letámadni minket, és egy szenzációs szabadrúgásgóllal ki is egyenlített.

– fogalmazott Srdjan Mikovic. – Elkeseredve egyébként nem vagyunk, megyünk tovább, de ez a szünet most nagyon jól jön a csapatnak. Ami az őszi szezonunkat illeti, elégedett vagyok vele, hiszen az első helyen vagyunk, ami a célunk is volt, ráadásul öt pont az előnyünk a tabella élén, bár lehetett volna ez több is akár, de meggyőződésem, hogy tavasszal még jobb játékkal rukkolunk ki, még több gólt rúgunk, mint az ősszel, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy megvédjük a bajnoki címünket.

Bácsborsód SK–Kunbajai SE 1–1 (0–1)

Bácsborsód, 60 néző, vezette: Pataki Győző (Rácz Béla, Grécs Bettina)

Bácsborsód: Varga K. – Sloboda, Török E., Balázs, Lovászi, Cifra, Jarmaczki, Kiss P. (Szabadi 68.), Major, Jaramazovic (Gyulánszki 36.), Faragó. Edző: Varga Zsolt.

Kunbaja: Csanádi – Ivkovic, Trbovic, Vojnic (Balunovic 46.), Bélavári (Gulyás 65.), Kopunovic (Tatalovic S. 77.), Lazarevic, Plvasic, Vuckovic, Nikutovic, Tatalovic G. Edző: Srdjan Mikovic.

Gól: Balázs 76., illetve Lazarevic 35.