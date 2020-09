Pontot mentett a Kecel ellen a Lajosmizse

A forduló előtt a négy ponttal a 11. helyen tanyázó Lajosmizse a nyolc ponttal a 6. helyet elfoglaló Kecelt fogadta a Bács-Kiskun megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 6. fordulójában. A mérkőzésen sokáig a vendégeknek állt a zászló, ám a végén igazságosnak mondható döntetlen született.

A nézőtéren bizony érezhető volt a kezdés előtt, hogy hirtelen beállt az ősz, a kezdő sípszónál igen kevesen gyülekeztek a két mobil lelátón és a korlátok mellett, de a leghűségesebbek a hirtelen beállt hideg ellenére is kitartottak a csapatuk mellett. Igaz ez a vendégek drukkereire is.

Az 5. percben a hazai Kiss László ajándékba kapott egy labdát a keceli térfél közepén, azonnal megindult a kapu felé, bevezette a 16-oson belülre, majd kicsit jobbról, 14 méterről, félmagasan a kapu jobb oldalába helyezett, 1–0. A 13. percben Sibalin végezhetett el szabadrúgást a bal oldalról, az oldalvonal mellől, lövésszerű beadásába a kapu előtt egy ember beleért, a hosszú oldalon pedig Patai Balázs senkitől sem zavartatva helyezhetett 5 méterről a kapuba, 1–1.

A következő percekben a küzdelem dominált. A 25. percben Brindza hozta helyzetbe egy tért ölelő indítással Patai Gergőt, a keceli hátvéd jobbról, éles szögből leadott lövése elsuhant a hosszú sarok mellett. Hét percre rá Szádeczky küldhetett be szabadrúgásból újból egy lövésszerű beadást, a kellemetlenül a földre levágódó labda ki is pattant Lordról, a kipattanóval azonban nem tudtak mit kezdeni a vendégek. Az első félidő utolsó szakasza keceli fölényben telt, kivéve az utolsó percet, amikor Juhász szerzett labdát a keceli 16-os előterében, Kiss elé tolta, Kiss habozás nélkül lőtt, lövése kipattant, néhány érintés után aztán újból Kiss próbálkozhatott, balról, éles szögből leadott lövésébe azonban egy védő is beleért, így az elsuhant a hosszú sarok mellett.

Alighogy megkezdték a második félidőt a csaptok, már vezetett is a Kecel. A 47. percben Bajnok robogott el a bal szélen, remekül tálalt középre Sibalin elé, aki 12 méterről határozottan bombázott a kapu jobb alsó sarkába, 1–2. Két percre rá kis híján jött a hazai egyenlítés, egy szögletet követően Treiber fejelhetett kapura, labdája azonban nem a jobb felső sarokba vágódott be, hanem a keresztlécről pattant vissza. Két perc múlva ismét Treiber került helyzetbe, egy lefejelt labdát lőtt meg reflexszerűen, a jobb sarok mellett ment el a játékszer. Ezt követően egyre határozottabb keceli fölény alakult ki, megannyi tetszetős támadást vezettek a vendégek. A 61. percben László ívelt át a hosszú oldalra, Patai Balázs kapásból helyezett a bal alsó sarok mellé. Hat percre rá Patai Balázs kapott egy remek ütemű indítást, a félpályáról vezethette rá a hazai kapura a labdát, Lord nagyszerűen lépett ki a kapujából, és menteni tudott. Nagy helyzet volt, ez volt az egyik olyan alkalom, amikor – ökölvívó nyelven szólva – bevihette volna a döntő ütést a Kecel. A 73. percben Halasi szerzett labdát, középről kapura lőtt, lövését azonban Borka védte.

A 86. percben Kiss László passzát követően Rapi került nagy helyzetbe, 12 méterről, középről leadott bombáját azonban Borka hatalmas bravúrral mentette. A kipattanóból már indult is a kontra, Bajnok törhetett kapura, a hatalmas ziccer azonban kimaradt. Az következő akcióból aztán egyenlített a Mizse. Kiss László középre bejátszott labdáját követően Treiber pöccintette ki balra Halasi elé a labdát, aki balról előbb bemutatott a hosszú sarok irányába, majd a rövid sarokba gurított, 2–2. A 91. percben a hazaiak rendeztek még egy tűzijátékot a vendégek kapuja előtt, Malik majd Juhász próbálkozott, de az eredmény már nem változott. A végig kiélezett, jó iramú mérkőzés nagyobbik felében a Kecelnek állt a meccs, a hazaiak azonban óriási küzdeni tudásról téve tanúságot a hajrában szerzett góllal otthon tartották az egyik pontot.

Faragó Gyula, a Lajosmizse szakmai igazgatója: – A minimális célt sikerült teljesíteni az egy pont megszerzésével, bár győzni szerettünk volna, de ma ez sajnos nem jött össze. Keretbe foglaltuk a mérkőzést, az elején és a végén is sikerült gólt szereznünk. A játék képe alapján reálisnak tartom a döntetlent, mert mindkét csapat dominált a meccs egyes szakaszában. Jó hír, hogy jövő héten már Árva Zsolt játékos-edzőnk eltiltása is lejár, így újra teljes kerettel készülhetünk.

Kis Péter, a Kecel edzője: – A mai mérkőzésen már egy sokkal szebb arcát mutatta a csapat, mint az elmúlt héten. Az első húsz percben kerestük még magunkat, de attól közel hetven percen keresztül mi domináltunk. Úgy érzem, hogy nekünk állt ez a mérkőzés, négyszer vezethettük a kapusra a labdát, de kihagytuk, elszórakoztunk a ziccereinket, ez hiba volt.

Lajosmizsei VLC–Kecel FC 2–2 (1–1)

Lajosmizse, 120 néző, vezette: Kaszala Mihály (Horváth Béla, Borbényi Miklós)

Lajosmizse: Lord – Orlov, Fekete, Palotai, Halasi, Kiss L., Malik, Rapi, Kovács J., Treiber, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kecel: Borka – Patai G., Nna Nna, Torma (Doszpod 85.), Patai B., László, Bajnok, Sibalin, Brindza, Sendula J. (Horváth Á. 75.), Csáki. Edző: Kis Péter

Gól: Kiss L. az 5., Halasi a 87., illetve Patai B. a 13., Sibalin a 47. percben.

Sárga lap: Borsos a 40., Orlov az 58., illetve Nna Nna a 49., Bajnok az 58. percben.