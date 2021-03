Pontokat vesztett hazai pályán, a Gyöngyös ellen, a Tiszakécske

Az NB III.-as labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában a 23. fordulót bonyolították le. A listavezető Tiszakécskei LC a Gyöngyös csapatát fogadta, és megizzadt az egy pont megszerzésével.

A hazaiak vágya természetesen az volt, hogy megszerezzék mind a három pontot, de ez nem sikerült. Hasonlóan az előző, füzesgyarmati mérkőzéshez, ezúttal is korán jött az ellenfél gólja. Horváth Adrián kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Pölöskei a jobb oldalra rúgta. Tajti rajta volt a labdán, de nem érte el 0–1.

Sajnos Kiprich korán megsérült, ezért le kellett cserélni. A félidő hátralévő részében a hazaiak mindent megpróbáltak az egyenlítésért, de nem sikerült. A második játékrészben nagy nyomást helyeztek a Gyöngyösre. Egy jobb oldali pont rúgás után a labda kipattant egy vendég védőről, pontosan Oláh elé, aki kapásból kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1.

A hazaiak a három pontért küzdöttek, teljesen beszorították ellenfelüket – akiknek a kontra támadásaik azért veszélyesek voltak – de nem tudták bevenni a gyöngyösi kaput. Már a hosszabbításban járt az óra mutatója, amikor Farkast szabálytalanul szerelték az oldalvonal mellett, ezért megfogta kézzel a labdát. Mivel volt már neki egy sárga lapja, meg kapta a másodikat is, majd pedig a pirosat.

Tiszakécskei LC–Gyöngyösi AK-Mátra-Beton 1–1 (0–1)

Tiszakécske, zárt kapuk mögött, vezette: Valu Tibor (Pogonyi Ferenc, Sztányi Tibor).

Tiszakécske: Tajti – Oláh, Horváth Adrián (Pál 55.), Kalmár, Albert, Ternován, Pongrácz, Farkas, Simon, Kiprich (Fülöp 38.), Gyurján (Galacs 67.). Vezetőedző: Nagy Sándor.

Gyöngyös: Szalay – Bartha, Földi, Rédei, Borbély, Márkus, Pölöskei, Eichenvalder (Gaal 77.), Bartusz, Tarnai, Tajti (Németh 81.). Vezető-edző: Labancz Róbert.

Gól: Oláh az 58., illetve Pölöskei a 17. percben. Sárga lap: Albert a 24., Fülöp a 43., Gyurján a 63. percben. Kiállítva: Farkas a 91. percben.

Nagy Sándor vezetőedző értékelte a csapata teljesítményét: – Az eredmény csalódás számunkra, mert a három pontot mindenképpen szerettük volna itthon tartani. A mutatott játék az elmúlt heti füzesgyarmatihoz képest nagyon sokat változott. A fiúk nagyon küzdöttek, akarták a győzelmet, de most sajnos egy kis görcs van rajtuk, amit mindenképpen fel kell oldani. Ha ezt feloldottuk, akkor a csapat rendben lesz. Sajnos a kapufáról is kifele pattant a labda, három méterről, üres kapuba is fölé rúgtuk, és ez sajnos ilyen eredményt hozott. Még egyszer mondom, hogy akartak a fiúk, sokat tettek azért, hogy győzzünk. Nem szoktam foglalkozni a játékvezetőkkel, de a mai napon az ellenfelünk három fővel több volt. Nem akarom a Gyöngyös érdemét ezzel csökkenteni, mert ők is sokat dolgoztak azért, hogy az egy pontot megszerezzék, de egy büntetőből rúgták a gólt, egy véletlen kezezés után. Mindössze egy alkalommal találták el a kapunkat, kihozták a mérkőzésből azt, amit tudtak, mi meg nem rúgtuk be a helyzeteinket, és ez lett az eredmény.

– Egy jó csapat otthonába jöttünk, szenzációs körülmények közé, ami a fiúkat feldobta, mondta a találkozó után Labancz Róbert. – Próbáltunk felkészülni az ellenfelünkből, és nagyszerű, alázatos játékkal, megérdemelten szereztük meg az egy pontot. Titkon természetesen reméltük, hogy meglepetést okozhatunk, de azt is tudtuk, hogy nagyon fegyelmezetten és nagyon szorosan kell védekeznünk, és abból, ha lehetőségeink lesznek, veszélyt tudjunk okozni. Azt gondolom, hogy ez meg is volt. Nagyszerű volt látni, hogy az első félidőben több alkalommal is, nem engedtük az ellenfelünket kibontakozni, úgy, hogy a fiúk nagyszerűen teljesítettek.