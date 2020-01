Polyák Kristóf visszatér a KTE-hez

Megvan a KTE HUFBAU első téli szerzeménye, Polyák Pál Kristóf személyében egy hazatérő, a bal oldalon bevethető futballistát igazoltak a lila-fehérek.

Polyák Kristóf Kerekegyházán kezdett el futballozni, onnan került a KTE utánpótlásába, majd négy évre a Honvéd MFA csapatához. Kecskemétre visszatérte után a 2014/2015-ös szezonban a Ferencváros ellen debütált, majd további két mérkőzésen kapott még bizalmat. A KTE 2015-ös kizárását követően két kitérő után került 2016 nyarán Tiszakécskére. Alapembere volt a megye I.-es és az NB III.-as bajnokcsapatnak is, de az előző szezonban az NB II.-ben is szerepelt. A ballábas, kitűnő rúgótechnikájú játékos a védelem bal oldalán, de egy sorral feljebb is bevethető.

– Mindenki örömmel tér vissza oda, ahol felnőtt, nekem ezt jelenti, hogy most visszatérhetek a KTE-hez – nyilatkozta a játékos. – Alig várom a munkát. A klub szeretett volna megszerezni, ahogy vége lett az ősznek Tiszakécskén, azonnal jött a megkeresés, így nem kellett sokat gondolkodnom. A kemény munkában hiszek, szeretnék stabil helyet szerezni magamnak a kezdőben, onnantól aztán azért kell dolgoznunk, hogy minél eredményesebbek legyünk.