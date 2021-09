Polonyi Nóra egyéni bravúrja után bemutatkozott az Extraligában is

Augusztus 27-én megkezdődött a női Extraliga 2021/2022-es szezonja. A hétvégén több fordulót is lejátszott a Kecskeméti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér csapata. Pénteken az Orosháza és a Békési Team ellen is győzelemmel zárt a Kecskemét.

– Az első két mérkőzés az erőviszonyokat tekintve könnyebnek ígérkezett annak ellenére is, hogy az első és második játékosunk Ciurcui Melinda és Drabant Anita nem tudott rendelkezésre állni. Így a Füle Kata, Radonjic Aleksandra és Polonyi Nóra felállásban játszottunk – nyilatkozta Szabó Krisztián a Kecskmeéti Spartacus Sportkör és Közösségi Tér vezetőedzője. – Az Orosházát 6:1-re sikerült megverni, míg a Békés ellen 7:0-ra győztünk. Polonyi Nóra, aki még csak 14 éves és a serdülő korosztályban válogatott nagyon szépen mutatkozott be, a Békés ellen kettőt nyert, míg az Orosháza ellen egyet. Radonjic Aleksandra és Füle Kata pedig játékerősségben igazolták, hogy jobbak, mint az ellenfél, egyéniben és párosban is hozták a mérkőzéseiket.

A szombat pihenő volt a csapatnak, míg vasárnap a Budaörs és a Budapesti Erdért volt az ellenfél.

– A két csapat kiemelkedik játékerősségben a bajnokságban, mivel több hazai és a külföldi játékos is erősíti a keretüket. Tavaly a döntőt is ez a két csapat játszotta. Az Erdért tavalyihoz képest is erősödött, hiszen leigazolták a kecskeméti nevelésű magyar válogatott Madarász Dórát, illetve a világranglista harmincadik helyén álló Margaryta Pesotskát, így a bajnokságot tekintve nagy favoritként léptek elő, amelyet meg is szeretnének nyerni. Budaörsön pedig ott van Póta Georgina, aki Magyarország legjobb női játékosa, illetve a tokiói olimpián szereplő Fazekas Mária, valamint nekik is van légiósuk Szerbiából. Így sorsolásban pont úgy jött ki, hogy pénteken olyan csapatokkal játszottunk, akiknél jobbak vagyunk papíron, itt pedig ahogy várható volt az eredmény– tette hozzá.

A két egyesület ellen érvényesült a papírforma, a Spari nem bírta felvenni a harcot ellenük.

– A Budaörs ellen 5:2 arányban kaptunk ki. Hatalmas fegyvertény, hogy Radonjic Aleksandra két győzelmet is be tudott zsebelni, az egyiket Póta Georgina, a másikat Dari Helga ellen. Ugyan voltak még szoros szetteink, de több meccset nem sikerült nyerni. Délután az Erdért ellen, mely az összeállításban a legerősebb csapat 6:1-re kaptunk ki. Ellenük szintén Radonjicnak sikerült mérkőzést nyernie. A többiek számára a tisztes helytállás és a tapasztalatszerzés volt a cél. Polonyi Nóra is kora ellenére nagyon érett és jó játékot bemutatva, sok hasznos tapasztalatra tett szert. Nem tudom, hogy a továbbiakban mennyi lehetőséghez jut az Extraligában, de nagy lehetőség volt, de a hétvégén négy csapat ellen is pályára léphetett, amit kamatoztatni tud a fejlődésénél – mondta.

A bajnokság október 8 és 10-e között folytatódik Ajkán. Szabó Krisztián bízik benne, hogy akkor már a teljes csapattal állhatnak ki és jó formában folytathatják a szezont.

– Ha nem szól bele a koronavírus, akkor tudjuk kezelni, hogy egy nagyobb szünet van a két forduló között, mivel edzőmérkőzést és egyéni versenyt is be tudunk iktatni a felkészülésbe. Ennek előnye, hogy sokkal koncentráltabban fel lehet készülni, mintha minden hétvégén lenne fordulónk, mert akkor folyamatosan kellene a jó játékkal előrukkolni, így pedig lehet váltogatni a terhelést.