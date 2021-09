Pihen a Mizse, az 1. hely kiadó

A hétvégén a 4. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban. Szomszédvári derbi lesz Kecelen, a Kiskőrös ezúttal Kiskunmajsán fogadja pálya­választóként a Bácsalmást.

SZOMBAT, 16.30

Harta SE–Kecskeméti LC

Harta, vezeti: Kiss László (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Csehi Tamás, a Harta SE játékos-edzője: – Nehéz találkozó vár ránk mindenképpen. A Kecskemétet jól ismerem, nagyon régóta együtt játszanak, Nagy Lajos személyében van egy kitűnő edzőjük is, akivel évről évre szemmel láthatóan fejlődnek. Nekünk a maximumot kell kiadnunk magunkból ahhoz, hogy itthon tudjuk tartani ma délután a három pontot, de ez a célunk, és mindent meg is fogunk tenni ennek érdekében. A Kalocsa ellen derbit nyertünk, amely után szívből gratuláltam a csapatnak, ugyanakkor azt is azonnal hozzátettem, hogy lehetőleg ne bízzuk el magunkat, mert erre a fiatal játékosok azért – mi tagadás – hajlamosak. Az egészséges önbizalomnak meg kell lennie persze, és amennyiben így folytatjuk a megkezdett utat, akkor egy nagyon szép szezon is kerekedhet ebből.

Kiskunfélegyháza–Soltvadkerti TE Variens

Kiskunfélegyháza, v.: Fehérvári Patrik (Csovcsics Róbert, Szász Gyula).

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza edzője: – Ebben a bajnokságban második alkalommal játszunk bajnokit hazai pályán. Eddig nagyon jól szerepelt a csapat, mind játékban, mind hozzáállásban megfelelő teljesítményt nyújtottak a srácok, szeretnénk ezt a jó teljesítményt a szombati, Soltvadkert elleni mérkőzésen tovább folytatni. Éppen ezért aztán nem is lehet más a célunk az újabb hazai találkozónkon a hazai közönségünk előtt, mint a három pont begyűjtése.

VASÁRNAP, 16.30

Kiskőrösi LC–Bácsalmás

Kiskunmajsa, v.: Geleta Mihály (Váczi Levente, Csákó Patrik).

Füleki Antal, a Kiskőrös sportigazgatója: – Az első két fordulóban sikerült két szép győzelmet aratnunk, vagyis lendületben voltunk, a 3., fordulóban azonban szabadnaposak voltunk, és ránk most fokozottan igaz az, hogy nem mindig jön jól egy szabadnap. Kiskunmajsán leszünk kénytelenek megrendezni ezt a mérkőzést, így tehát pályaválasztók leszünk ugyan, ám a hazai pálya előnyét ezúttal sem tudjuk élvezni. Az elmúlt két hétben alaposan készültünk a Bácsalmás elleni mérkőzésre, igyekeztünk feltérképezni az ellenfelet. Szeretnénk az előző heti szabadnap után újra egy nagy lendületet venni, így a célunk egyér­telműen a három pont megszerzése.

Kecel FC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

Kecel, vezeti: Kócsó Tibor (Fodor Lajos, Bartucz Tamás).

Csáki Róbert, a Kecel játékos-edzője: – Nem a legjobban alakultak számunkra az eddigi találkozók, hiszen három összecsapásból háromszor vesztesként hagytuk el a pályát. Erre előre felkészülni nem lehet, azt azonban őszintén meg kell mondanom, hogy ez a fejlemény túlságosan nem lepett meg minket, hiszen az előszezonban meglehetősen rossz volt az edzéslátogatottság, és ennek az árát sajnos a bajnokikon fizetjük. Ráadásul sérülések, eltiltások tizedelték, illetve tizedelik csapatunkat. A Kecel–Kiskunhalas, Kiskunhalas–Kecel meccs ugyanakkor – itt, Bács-Kiskun megyében, bármelyik osztályban, bárhogyan is álljon a két csapat – évek, sőt évtizedek óta igazi rangadó. A hétvégén sem lesz ez másképp, hiszen a keceli keretben többen is halasiak vagyunk és rengeteget játszottunk az ellenfél csapatában.

Úgy gondolom, hogy a találkozót a vendégek várhatják kedvezőbb helyzetben, hiszen a hétvégén bravúr­döntetlent értek el a bajnokaspiráns félegyházi csapat ellen.

Heti két edzéssel készülünk. Mindenféleképpen a három bajnoki pont az elfogadható részünkről, hogy elmozduljunk a tabella utolsó helyéről. A bajnokság előtt az 5-8. helyet tűztük ki célul, amelyet remélem, sikerül is összehozni.

Agócs Zoltán, a Faddikorr Kiskunhalasi FC vezetőedzője: – Két vereségen és egy igazi bravúrdöntetlenen vagyunk túl az első három forduló után. Tartok ettől a mérkőzéstől, hiszen a Kecel eddig nem a legjobban szerepel, de ez nem csaphat be minket, hiszen remek játékosok alkotják csapatukat. Biztos vagyok abban, hogy mindent egy lapra fognak feltenni és számukra csakis a győzelem lesz az elfogadható eredmény. Ami a saját csapatomat illeti, úgy gondolom, hogy a fejlődés észrevehető a játékunkon.

Mind a három bajnokinkon akadtak jó periódusaink.

Tovább szeretnénk menni a megkezdett úton, amelynek a lényege, hogy legfőképpen helyi fiatalokból álljon a keretünk. Erről az útról a nyáron sem tértünk le. A rutin a hazai csapat mellett szól, azonban a lendület, úgy gondolom, mellettünk. Lesz visszatérőnk, aki az előző fordulókban még eltiltott volt, viszont sajnos a betegség és sérüléshullám minket is utolért. Ennek ellenére bizakodva várjuk a mérkőzést. Ha azzal az alázattal, küzdeni tudással megyünk bele a meccsbe, mint a Félegyháza ellen, akkor nem kell szégyenkeznünk, bármilyen eredmény születik.

Akasztó FC– Jánoshalmi FC

Akasztó, v.: Béleczki László (Tasnádi Dávid, Péter-Szabó Ottó).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Jól kezdtük a bajnokságot, kilencből hét pontot szereztünk, ráadásul úgy, hogy kétszer idegenben játszottunk, így aztán a hangulat végre remek a keret háza táján és a szurkolók körében is. Ráadásul ezen a héten hiányzók sem nehezítik a vezetőedző, Szrenkó István dolgát, sem eltiltottunk, sem sérültünk nincsen, reméljük, hogy ez jó sokáig így is marad. De nagy szükségünk is lesz vasárnap délután az önbizalomra és a jó hangulatra, hiszen a bajnokság egyik legerősebb csapatát fogadjuk, a bajnoki cím védőjét.

A Jánoshalma kerete változott ugyan a nyáron, de az eddigi teljesítményükből kiindulva a csapat ereje mit sem kopott, a jelentős vérátömlesztés során újra jutott déli vér is a győzelemért mindent megalkuvás nélkül elkövető gárdába.

Az elsődleges célunk az agresszív, célfutballt játszó ellenfelünkkel szemben az, hogy először is felvegyük velük a kesztyűt, másodszor pedig nemcsak pariban szeretnénk velük lenni, hanem szeretnénk a három pontot is begyűjteni. Minden bizonnyal egy remek hangulatú mérkőzés lesz ez, hiszen nálunk Mária-­napi búcsú van, így aztán a környező településekről is érkeznek majd szurkolók, de a saját szurkolóink is mindent el fognak követni annak érdekében, hogy belehajszolják a győzelembe a srácokat.

A Lajosmizsei VLC–Tiszakécskei LC mérkőzést november 20-ára halasztották.