Pesti Marcell külföldre igazolt

Távozott a HÉP-Kecskeméti RC csapatától Pesti Marcell, az együttes egyik meghatározó játékosa. A feladó átló európai klubhoz igazolt, de csak egy hét múlva lesz publikus, hogy melyikhez.

Hat éves korában kezdte a röplabdázást a most huszadik évében járó Pesti Marcell, aki a Kecskeméti RC-ben nevelkedett, a hírös városi együttesben vált élvonalbeli játékossá. Tehetségét mi sem jelzi jobban, hogy mindegyik korosztályos válogatottban számítottak rá, ahogy a felnőtt nemzeti csapatban is. A kiváló feladó átló most úgy döntött, hogy távozik Kecskemétről, a KRC-től.

– Már rég szerettem volna egy külföldi ajánlatot kapni, most bekövetkezett – mondta Pesti Marcell, aki magyar csapathoz nem szeretett volna igazolni, holott korábban több itthoni együttes is invitálta. – A szerződésem aláírtam az új együttesemnél, egyéb más miatt azonban csak egy hét múlva lesz publikus, hogy melyiknél. Annyit viszont elárulhatok, hogy európai gárdáról van szó, és egy a magyarnál magasabban jegyzett bajnokságban fogok játszani. Nagyon várom már, hogy ott legyek, ég bennem a bizonyítási vágy. Azt nem tudom, lesz-e versenytársam a posztomon, de ha igen, akkor felveszem a harcot. Augusztus elején indulok, addig futárként dolgozom – tette hozzá Pesti Marcell, akitől azt is megtudtuk, hogy mit szólt a távozásához Dávid Zoltán vezetőedző.

– Nagyon pozitívan állt hozzá. Azt mondta, sejtette, hogy ennek a mostani szezonnak a végén eligazolok. Hozzátette: nem szeretné, hogy bármi problémám legyen, de ha véletlen így lenne, akkor az ő csapatában mindig lesz helyem.

A HÉP-Kecskeméti RC-vel kapcsolatos hír, hogy nem csak Pesti, hanem Gacs Dániel is távozott az együttestől. A center a fővárosi KISTEXT gárdájához szerződött.