Pénteken rajtol a KTE-Piroska

Ezen a hétvégén rajtol az NB I./B-s férfi-kézi­labdabajnokság a Keleti csoportban, a KTE-Piroska szörp péntek este 19 órakor játssza az első idei mérkőzését a Messzi István Sportcsarnokban, az ellenfele a Hatvan együttese lesz. A felkészülésről és a mérkőzésről a csapat edzőjével, Bencze Józseffel beszélgettünk.

– Hogyan sikerült a felkészülés? Jól illeszkedtek a Liga­kupa-­mérkőzések a menetrendjébe?

– A téli felkészülésünk vegyes képet mutat. A mérkőzések az elején jobban tetszettek, a vége felé tapasztaltam hiányosságokat. Az utolsó két Ligakupa-meccsen nem olyan teljesítményt nyújtottunk, amilyet szerettem volna látni a srácoktól, de a bajnoki rajtig volt még két hetünk az utolsó kupameccs után, tehát azon dolgoztunk, hogy azokat a hibákat kijavítsuk. A Ligakupa-mérkőzések, no meg a lekötött edzőmeccsek is jól szolgálják a felkészülést, hiszen megmutatják, hogy miben vagyunk jók, miben vagyunk gyengébbek, és mivel a téli felkészülés során hat hét állt a rendelkezésünkre, utóbbiakon tudtunk dolgozni bőven. Hogy az első bajnokin hogyan fog meglátszani a sok elvégzett munka, arra a kérdésre ma este kapjuk meg a választ.

– Történt változás a keretben?

– Csuzi Milán távozott Békésre a több játéklehetőség reményében, de erősíteni is tudtunk, ugyanis Sipeki Leventét sikerült leigazolnunk az NB I.-es Gyöngyösből. Levente több poszton – balátlövő, irányító, jobbátlövő – is bevethető.

– Mi lehet a reális célkitűzés?

– Nehéz reális célkitűzést belőni egy ennyire kiegyensúlyozott mezőnyben, a magunk részéről megpróbálunk a dobogón végezni. Azzal, hogy az őszünk meglehetősen jól sikerült, magasra tettük a lécet. De próbáljuk tartani azt a magasságot, és a tavaszi mérkőzések folyamán is hasonló teljesítményt nyújtani, mint az ősszel. Erős a Keleti csoport, a télen nem gyengültek a csapatok, az továbbra is fennáll, hogy itt bárki bárhol nyerhet, illetve veszíthet mérkőzést.

– Mit lehet tudni a hétvégi ellen­felünkről?

– A Hatvan egy remek csapat, teli volt NB I.-es játékossal, akik ismerik a sportág minden csínját-bínját, és így nehéz ellenük játszani. De mi is erősek vagyunk, és a fiatalos lendületünket kihasználva megpróbálunk sikerrel túllépni a hatvani csapaton. Tehát győzni szeretnénk.

– Bizonyára szép számú szurkolótábor előtt.

– Szeretnénk, ha a mai, illetve az összes hazai mérkőzésre eljönnének a szurkolóink és buzdítanák a csapatot, ahogy azt az ősszel is tették. Nagy szükségünk van rájuk, nemegyszer bizonyították már, hogy ők a csapat nyolcadik embere. Ha bármilyen nehézség, gond adódik egy adott mérkőzés során, ők át tudnak minket lendíteni a holtponton, és új impulzust adva segíthetnek a magunk javára fordítani a mérkőzést. Tehát ezúttal is várjuk őket, értük is igyekszünk mindent elkövetni.