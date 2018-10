Péntek este szomszédvári rangadó a Messziben

Már a bajnokság 5. fordulójában igazi kézilabda-csemegében lehet részük a szurkolóknak péntek este 19 órától a Messzi István Sportcsarnokban, hiszen pénteken vívják a minden évben hőn várt KTE-Piroska Szörp-Mizse KC mérkőzést az NB I/B Keleti csoportjában. A két csapat vezetőedzőjét, Ocsovai Zsoltot és dr. Serfőző Zsoltot kérdeztük meg arról, hogy mire számítanak.

– Örülünk annak, hogy a múlt hétvégén Ózdon végre sikerült nyerni, és ezzel elkezdtünk egy mély gödörből kikecmeregni – tekintett vissza a múlt heti mérkőzésre Ocsovai Zsolt, a kecskemétiek trénere. – Bízom abban, hogy az egy győzelmi sorozat kezdete lesz. A keret hangulatára eddig sem panaszkodhattam, hiszen az mindig is jó volt, inkább az eredmények nem jöttek. De látom a fiúkon, hogy végre felszabadultabbak, úgyhogy mindenképpen nyerni szeretnénk.

A mérkőzés körüli felhajtással kapcsolatban kifejtette, hogy az, akinek a nagy nézőszám, a nagy tét terhet jelent, az nem alkalmas az élsportra. Vannak kiemelt és nehezebb mérkőzések, vannak mérkőzések, amiken elvárt a győzelem, ám ez együtt jár egy profi sportoló életével, a plusz elvárást el kell tudni viselni.

– Ez most egy kiemelt rangadó, az ezzel járó plusz terhet motivációként kell felfogni – tért rá a derbire a kecskeméti tréner. – Görcsösen nem szabad akarni, annak soha nincs jó vége, ékes példa erre a tavaly őszi, Mizse elleni mérkőzésünk, amikor bizony megtréfált minket a Lajosmizse, és elvitte a pontokat. Bizonyítási vágyat érzek a társaságon, de a felkészülésünk ugyanúgy folyik, ahogy máskor. Én rendre már a hét elején a következő ellenfélre készülök, ez ezúttal sem történt másként. Már hétfőn elkezdem fejben összerakni, hogy mi az, amin változtatni szeretnék mind támadásban, mind védekezésben, és ennek megfelelően zajlanak az edzések. Remélem, hogy sokan kilátogatnak mind Lajosmizséről, mind Kecskemétről, azt kérem a szurkolóktól, hogy mindenki sportszerűen biztassa a csapatát. Két hete igen szép nézőszám volt a hazai meccsünkön, ott sajnos egy váratlan vereség csúszott be, de holnap este mindenképpen szeretnénk feledtetni azt a kisiklást mind a szurkolókkal, mind saját magunkkal.

– Jól tudom, hogy fokozott izgalom övezi ezt a mérkőzést, de ez érthető is, hiszen nem egy átlagos összecsapás ez, hanem szomszédvárak rangadója, ebből adódik, hogy mindkét csapatban több olyan játékos is van, aki korábban szerepelt a másikban is, egyebek mellett ez is teszi ilyen pikánssá ezt a párosítást – nyilatkozta a mérkőzés körítéséről, a meccs körüli felhajtásról dr. Serfőző Zsolt, a Mizse KC edzője. – A két csapat nem azonos célokért küzd, még ha mi jobban is kezdtük a bajnokságot. Nekünk minden meccsen rettenetesen meg kell küzdenünk a pontokért. Mindig megpróbálunk száztíz százalékot nyújtani, mert tudjuk, hogy – főleg erősebb ellenféllel szemben – csak akkor van esélyünk a pontszerzésre, ha ez sikerül. Ám amikor a nálunk esélyesebb ellenfél is kihozza magából a maximumot, ahogy tette azt az Algyő a múlt heti találkozónkon, olyankor azért kevesebb erre az esély. A felkészülés terén semmin nem változtattunk, a Kecskemét ellen is ugyanúgy készülünk, mint a többi csapat ellen. Mivel ennek a találkozónak a szokásosnál nagyobb a médiavisszhangja, és a távolság sem túl nagy, minden bizonnyal többen elkísérnek minket Lajosmizséről. Várjuk is a mizsei szurkolókat, hiszen ránk fér majd a biztatás. Mi nem tudunk nagy nézőszámot befogadni, Kecskemét e tekintetben sokkal jobban áll, így Mizséről is bátran elindulhatnak a szurkolók. Én a magam részéről személy szerint is kíváncsi vagyok, hogy milyen hőfokú lesz ez a találkozó, hiszen hivatalosan még nem meccseltem a Lajosmizse edzőjeként ezen a megyei El Classico-nak nevezett találkozón, de meggyőződésem, hogy a játékosok fel tudnak nőni a feladathoz, hiszen látom rajtuk, hogy már nagyon várják a csatát. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül ez mindig presztízsmeccs, meglátjuk, hogy ki kapja el jobban a fonalat, ki tud majd jobban alkalmazkodni az adott helyzethez.

Kiegyenlített mérleg a derbin

Az elmúlt öt évben mind a két csapat az NB I/B Keleti csoportjában szerepelt, tehát minden évben találkoztak. A Kecskeméten vívott találkozók mérlege – rangadóhoz méltó módon – teljesen kiegyenlített, kétszer a Kecskemét, kétszer a Lajosmizse nyert, egy alkalommal pedig döntetlen született.

2013/14: KTE–Mizse KC 26–27

2014/15: KTE–Mizse KC 26–24

2015/16: KTE–Mizse KC 28–25

2016/17: KTE–Mizse KC 27–27

2017/18: KTE–Mizse KC 24–25