Péntek este elrajtol a KTE-Piroska Szörp

Péntek este 19 órakor a 2018/19-es idényben először lép hazai parkettre tétmérkőzésen a KTE-Piroska Szörp férfikézilabda-csapata.

Az Ocsovai-legények a Magyar Kupa első fordulójában a tavaly a KTE-hez hasonlóan szintén az NB I/B Keleti csoportjában szereplő és ott a második helyen végzett Békés-­Drén KC-t fogadják. A találkozónak ezúttal fontos üzenete van: a KTE-Piroska Szörp a találkozó teljes bevételét a súlyos agyvérzést szenvedett Kővágó Gyula gyógyulásáért ajánlja fel.

Ocsovai Zsolt, a kecskemétiek vezetőedzője így nyilatkozott a mérkőzés előtt:

– Pénteken számunkra is elkezdődik a 2018/2019-es bajnoki versenyév. A munkát elvégeztük, a finomhangolás is megtörtént, így bízom abban, hogy sikeres esztendőnk lesz és el tudjuk érni a céljainkat még úgy is, hogy a mezőny tucatnyi csapatából legalább tíz hasonló játékerővel bír – jelentette ki a mester.

– Remek ellenféllel és igazi rangadóval kezdjük a tétmérkőzések sorát – tért át a mai erőpróbára –, hiszen a kiváló játékosokból álló Békés-Drént fogadjuk a Messzi István Sportcsarnokban, a Magyar Kupa első fordulójában. A kupasorozatban szeretnénk a lehető legmesszebb eljutni, így csakis a győzelem lehet a célunk, egyben bizakodom, hogy ez a meccs nagyszerű ráhangolódás lesz az egy héttel később kezdődő bajnoki menetelésre, ahol első körben az élvonalból kiesett, roppant erős Orosházával mérkőzünk meg itthon. Pénteken azonban nem csak a diadal a célunk, ez a meccs sokkal többről szól. Arra kérem szurkolóinkat és minden kecskeméti sportbarátot, hogy látogasson ki a mérkőzésre, melynek teljes bevételét a Cipősdoboz Akció fő szervezője, Kővágó Gyula gyógyulásáért ajánlunk fel – zárta szavait Ocsovai Zsolt.

A találkozón Kővágó Gyula felesége, Kővágó-Vasvári Dóra végzi el a kezdődobást.