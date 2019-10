Péntek este Dunaújvárosban játszik a ScoreGoal

Idegenben folytatja a szereplését a ScoreGoal Kecskemét Futsal csapata, péntek este 19 órakor a Futsal NB I. 6. fordulójában a 8. helyen tanyázó hírös városiak az ötven százalékos mutatóval rendelkező Dunaújváros vendégei lesznek.

Pikáns lesz ez a találkozó Móra Viktor, a kecskemétiek gólzsákja számára, hiszen a kecskemétiek a volt csapata, a Dunaferr Due Dutrade FC vendégei lesznek.

– Ami a legutóbbi, hazai pályán elveszített mérkőzésünket illeti, nincs okunk szégyenkezni, hiszen mindent megtettünk, jó meccset játszottunk a Berettyóval – nyilatkozta a kecskeméti játékos, aki a Berettyó ellen szerezte meg harmadik NB I.-es gólját. – Egy nagyon jó első félidő után egy kicsit elfáradtunk. El kell ismerni, hogy jobbak voltak a vendégek, megérdemelten győztek, de van egy kis keserűség is bennem, mert kis szerencsével többet is ki tudtunk volna hozni. Ez a meccs is fontos dolgokra világított rá, sokat tudunk profitálni az ehhez hasonló derbikből.

Arról, hogy a dunaújvárosi mérkőzés csak egy a bajnokik közül, vagy dolgozik benne extra bizonyítási vágy is, így nyilatkozott:

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs bennem drukk. Vártam már nagyon ezt a mérkőzést, jó lesz újra találkozni a dunaújvárosiakkal. Mindig is szimpatikus volt számomra, hogy magyarokra építenek és így érnek el eredményeket. Amikor ott voltam köztük, belülről láttam, hogy minden területen profi munkát végeznek. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de mindent megteszünk, hogy pontot, pontokat csenjünk el idegenből.