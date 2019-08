Péntek este Csömörön lép pályára a ScoreGoal

A sikeres, 2–2-es Nyírgyulaj elleni első osztályú bajnoki nyitányt követően nem sokat pihenhettek az SG Kecskemét Futsal játékosai, ugyanis pénteken már újabb megmérettetés és forró pillanatok várnak rájuk a csömöri sportcsarnokban.

Pénteken este háromnegyed héttől a Rubeola FC Csömör vendégeként lépnek pályára az NB I-es bajnokság 2. fordulójában Koós Károly tanítványai. Ezen a bajnokin már ott lehet a hírös városiak legújabb igazolása, Nagy Roland is.

A két együttes a felkészülési időszakban már játszott egymással, akkor 4–3-ra a Rubeola nyert, ám az első játékrészben a kecskemétiek domináltak, és azt meg is nyerték 2-1-re.

Mindkét oldalon lesznek meghatározó hiányzók, ennek ellenére kiélezett összecsapásra lehet számítani, amelyen nüanszok dönthetnek. Az első körben a hazaiak 3–0-ra kikaptak a Fradi otthonában, így bizonyára mindent megtesznek majd, hogy hazai pályán begyűjtsék az első pontjaikat.

Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője szeretné, ha meglepnék hazai pályán a Rubeola FC-t: – Videózással, frissítő tréninggel fogunk csütörtökön este még hangolódni a következő bajnoki meccsünkre – ecsetelte a felkészülést Koós Károly. – A nagypályás kupameccsek miatt egy kicsit fáradtak voltak a fiúk, de a hétfői, győzelemmel felérő 2-2-es döntetlen kellően nagy lendületet adott a számunkra. Rutai hiányozni fog ezúttal, ugyanis egy amerikai tornán vesz részt. Ugyanakkor a csömörieknél is lesznek többen, akik szintén elutaznak, ugyanerre a megmérettetésre. Visszatérve a meccsre: azokat a hibákat fogjuk kielemezni, amelyeket a Rubeola elleni edzőmeccsen, illetve a Nyírgyulaj elleni bajnokin elkövettünk, és persze megnézzük, hogyan tudnánk fogást találni soros ellenfelünkön. Az átigazolási időszak végére egy rutinos játékossal, Nagy Rolanddal sikerült megállapodnunk. Szeretnénk, ha ezen a találkozón már ő is ott tudna lenni velünk. A Rubeola hazai környezetben mindig esélyes, hiszen nagy rutinnal rendelkeznek a futsal területén, illetve kiváló szurkolótábor is áll mögöttük. Bízom benne, hogy ettől függetlenül jó eredménnyel tudunk zárni pénteken, és az további löketet adhat majd a folytatásra.

Maczelka Gábor két gólpasszt adott a bajnoki nyitányon, ezt a formáját szeretné átmenteni péntekre is: – Igyekeztünk kipihenni a hétfői hajtós meccset, hiszen heten játszottuk végig. Az első NB I-es meccsünk igencsak fárasztó volt, hiszen a szívünket-lelkünket kitettük a pályára. A Csömör ellen már volt egy edzőmeccsünk, akkor ugyan egy góllal kikaptunk végül, de az első felvonást megnyertük ellenük. Ha a győztes játékrészben megmutatott tudásunkat tudjuk elővenni, akkor bizakodóak lehetünk. Természetesen a három pontért utazunk. Szeretnénk bebizonyítani, hogy van helyünk a legmagasabb osztályban. Személy szerint én is szeretnék jó játékkal előrukkolni, és gólokkal, gólpasszokkal hozzájárulni a sikerhez.